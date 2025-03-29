嚇人！透明塑膠全身包緊 基隆下雨又冷街友這招禦寒

基隆從昨天到今天濕冷，有網友拍到孝三路騎樓座椅一名街友為了禦寒，竟用透明塑膠雨衣套將自己整個人包裹起躺著睡覺，網友認為需要協助安置。嚇人照片貼出後引發議論 有人嚇到以為是大體，還有人說甘苦人無論如何也要生存下去。

今天凌晨基隆下雨，天氣冷吱吱，深夜有網友在臉書社群「基隆人大小事」貼出一張照片，並寫著「就在孝三路三總門診騎樓真恐怖，須要安置的話，社工人員需協助。」

照片顯示騎樓的行人座椅上橫躺著一個人，用透明塑膠套緊緊包裹，一看然是一個活生生的睡在街頭的遊民躺著睡覺。

貼文一出引發民眾熱議，有人留言說「真的是甘苦人，無法生活，無論如何也要生存下去」、「用報紙跟紙箱還比較習慣，用塑膠袋看起來真的很像大體笑死」。

貼文的賴姓網友說，這些人都是社會弱勢族群，不懂得如何申請社會資源，他們也不知道要如何去幫助這些需要幫助的人，貼文是希望基隆相關單位能看到，主動出面處理問題，社政系統要主動出來幫忙。主動很重要，而不是被動，就算被動但勇於改革，市民會有感的。

附近商家表示，這些人都是遊民，市府及愛心團體不定時有人訪視探查，但他們多不願收容就四處流浪，常常被趕來趕去，每個人躲風擋雨都有自己的一套。

路行者希望學院表示，今天上午9時30分有到現場察看，但沒有遇到路行者，今晚低溫關懷巡查會再過來看，如果民眾有看可協助通報，可到路行者希望學院入住。

深夜天寒，遊民各種奇奇怪怪的禦寒方式出籠，有的用紙板擋風，有的用棉被，但像這樣把用塑私把自己裹起來少見，也嚇到一些晚上回家的行人。