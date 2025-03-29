3年前被震損...花蓮玉里大橋斥資41億重建 4月起2階段改道南下新橋

花蓮縣玉里大橋在3年前的918地震被震損，南下線橋梁因結構嚴重受損被列危橋，公路局斥資41億元原地重建，目前走北上線舊橋雙向通行，因南下新橋完成，4月1日起分兩階段改道，第一階段將現行南下車道改到新橋，接續辦理大橋前後端出入口車道改善施工，第二階段北上改道時程另行公布。

玉里大橋位於台9線、跨越秀姑巒溪，是花蓮南區重要橋梁，一代橋及二代橋分別於1977年及1994年完工，2022年9月18日地震後，南下線橋梁位移，橋梁與橋面止震塊都受損，伸縮縫有1公分的錯位，預力梁縱向推擠25到30公分，受損相當嚴重，列為危橋。

公路局評估，若要補強費用超過2億元，還可能再因地震塌陷，決定重建，採鋼箱型梁設計，主橋雙向分離，各長685公尺，橋寬14公尺，預估工期需4年半，為減少對交通衝擊，重建工程採半半施工。

公路局蘇花改工程處表示，目前是經北上線舊橋雙向通行，4月1日下午起，將目前通行的南下車道改到南下線新橋，接續辦理大橋前後端出入口車道的改善施工。至於第二階段的北上改道時段將另行公布，屆時改道後，將進行北上線新橋施工。