影／見證台東氣象史的百年「雞蛋花」 重生開出新芽了
有124年歷史的台東氣象站，不僅建站逾百年，裡頭樹木年齡也都逾百歲，相當珍貴，其中1顆樹齡百歲的雞蛋花，去年慘遭康芮颱風吹倒，職員原本擔心會走向死亡，但經搶救及細心照顧，目前已開出新嫩葉。氣象站職員及附近居民開心說，「奇蹟，可以再活幾個世紀了」。
「雞蛋花讓我們看到生命求生的韌性！」氣象站主任冉立群說，站內的琉球松和雞蛋花都見證了台東氣象站的一點一滴，看到雞蛋花被吹倒下了，我們不能見死不救啊，所以編列經費請樹專家來搶救，過了幾個月都遲未發芽，大家原本沒抱希望，想不到今年剛入春就看到長出新嫩葉。
1901年建站的台東氣象站，至今不僅保有日據時期的氣象文獻，其建築也參考過去日式建築的風格形式於2016年重新整建，更可貴的是站內仍保留7棵樹齡超過百年的琉球松及1棵緬梔（又稱雞蛋花）；這幾棵珍貴老樹挺過無數的颱風侵襲和病害，至今仍屹立不搖， 展現旺盛生命力。
不過，去年登陸的康芮颱風，夾帶的強風大雨把氣象站的雞蛋花遭連根拔起吹倒下，站內職員和附近居民看了都相當難過，災後立即展開搶救行動，不僅把樹就地重新固定扶正，也修枝注入營養，並每天澆水監測，日前才剛入春，就發現枝幹頭已長出許多新嫩芽，讓職員和居民振奮不已。
「看到活著，真的是奇蹟！」住在附近的王姓居民說，若能持續健康發芽下去，應該就能活好幾個世紀了，這棵雞蛋花從他阿公就有了，很可能是全縣唯一樹齡百年、樹形最美的雞蛋樹，很珍貴。另一位職員表示，有退休老員工日前回來看這棵雞蛋花，還說兒時因調皮曾被父親吊在樹上毒打。
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