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公文審6次議員批霸凌 基隆教育處：錯誤需核退

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

基隆市教育處部分公文陳核過程出現反覆退回、補正情形，部分公文需經多次修正，有的審到第6次還在改，議員質疑職場霸凌。教育處回應，有錯誤需核退修正，近日1案件涉核銷不實多次被退，已交政風單位查處釐明。

市議員張之豪說，他接獲教育處基層人員反映，公文一直被退，第一次退文說這個不清楚，改好了；第二次突然又說漏了一段；第三次又跳出另一個意見。每一次退文，就是一整份文再跑流程，再報核、再修正。承辦人白天跑業務、晚上加班修文，還得默默承擔「怎麼那麼慢」的壓力，無疑打擊士氣。

張之豪指出，他不是反對嚴謹審核，但「一次講清楚」是基本要求，同樣的內容反覆修讓第一線的人耗盡心力消耗基層，形同上對下的權力展演，「公文審到第6次還在改，是行政審慎還是職場霸凌？」

教育處回應，公文審核流程經科長、副處長、處長核章後，至市府會辦或陳核，如有經費數字不符、法規不符、或與事實不符的重大錯誤，則需核退修正。近日多次退文有1案為單據造假，致無法核對，涉核銷不實，已送政風單位釐明。公文都依行政院訂頒的「文書處理手冊」及「文書流程管理作業規範」辦理，也定期檢視核稿流程，兼顧品質與行政效率。

張之豪 職場霸凌 議員

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