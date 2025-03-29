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「天王星21號」首航 台東到綠島更省時

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台東縣政府與交通部航港局共同補助3億元，協助東部5艘高齡客輪汰換，首艘新船「天王星21號」昨天首航。記者尤聰光／攝影
台東縣政府與交通部航港局共同補助3億元，協助東部5艘高齡客輪汰換，首艘新船「天王星21號」昨天首航。記者尤聰光／攝影

台東縣政府與交通部航港局合作補助3億元協助東部5艘高齡客輪汰換，首艘新船「天王星21號」昨首航，縣府指今年將有3艘新船加入航行，且天王星21號在高速航行下，富岡到綠島航程可縮減10分鐘。

天王星21號造價2.2億元，為新加坡所造，配有4部德國製造輪機，可抗4級浪，從富岡港前往綠島，航行時間從50分鐘縮短至40分鐘，可載352人。

台東縣長饒慶鈴、航港局局長葉協隆等人上船體驗；新船速度快，穩定度高，擴大行李放置空間，也增強無障礙設施，包覆式船椅符合人體工學，船體設計融入美學元素，無論視覺或功能都帶來全新感受。

饒慶鈴說，天王星21號船艙設施全方面提升，引擎符合節能減碳以及環保油品規範。

未來除載送人員，也將和其他客輪及公所營運的太武輪客船擔負醫療救助、物資運補的任務，是改善離島航運的重要里程。

長杰航運股份有限公司總經理陳忠生說，他曾跟董事會報告2號不吉利，建議換號數，董事長決定到天后宮請示媽祖，結果從3號開始擲筊，至21號才擲到連續6杯「聖筊」。

陳忠生表示，新船原本計畫3月23日從高雄開回台東，但媽祖和觀世音都指示21日開回來，當天風平浪靜，航程超順利。

天王星21號擴大行李放置空間並增強無障礙設施，採用包覆式船椅。記者尤聰光／攝影
天王星21號擴大行李放置空間並增強無障礙設施，採用包覆式船椅。記者尤聰光／攝影

媽祖 航港局

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