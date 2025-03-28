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東北角慈善協會捐120台輪椅給16單位 除醫院也送里辦可免費借用

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
東北角慈善協會捐120台輪椅，除醫院也送里辦可免費借用。記者游明煌／翻攝
東北角慈善協會捐120台輪椅，除醫院也送里辦可免費借用。記者游明煌／翻攝

基隆市議長童子瑋媒合東北角慈善協會今天捐贈120台輪椅、點滴架給瑞芳、基隆醫療與社福機構、多個里辦公室共16個單位，希望改善病患與身障者的就醫的便利性，不僅提供醫療院所，也在多處里辦公處配置輪椅讓民眾借用，落實社區照護。

東北角慈善協會今天在部立基隆醫院舉辦捐贈儀式，提供給東北角地區共16個單位，包括部立基隆醫院、三軍總醫院正榮院區、礦工醫院八堵分院、台大醫院金山分院及伊甸輔具中心等單位，及基隆信義、七堵、安樂區等多個里辦公室。

東北角慈善協會理事長謝均達說，許多行動不便的長者與弱勢家庭使用輪椅不便，因此直接送至里辦公處配置輪椅供民眾借用，進一步落實社區照護。有兩種人沒有選擇，一種是病人，一是無依的小朋友，協會關注病患與孤兒及弱勢民眾的需求。

部立基隆醫院院長林三齊表示，輪椅與點滴架是醫療機構日常需求極高的設備，可以提供更多民眾使用。伊甸社福利基金會基隆區區長李蓮說，捐贈輪椅的幫助很大，因使用一段時間後就需要汰換。

童子瑋表示，醫療器材是消耗品，由慈善協會機構捐贈或媒合，對大基隆地區的市民都有很大的幫助，希望能拋磚引玉，讓更多的人受惠。這次捐贈展現公私協力改善醫療環境的重要，市議會將持續推動相關媒合與公益活動。

東北角慈善協會捐120台輪椅，除醫院也送里辦可免費借用。記者游明煌／翻攝
東北角慈善協會捐120台輪椅，除醫院也送里辦可免費借用。記者游明煌／翻攝
東北角慈善協會捐120台輪椅，除醫院也送里辦可免費借用。記者游明煌／翻攝
東北角慈善協會捐120台輪椅，除醫院也送里辦可免費借用。記者游明煌／翻攝

基隆 輪椅 辦公室

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