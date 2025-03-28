從小耳濡目染… 高中生當創世義工「幫阿公洗澡」：原來媽媽這辛苦

台北市永春高中高三學生叢灝日的母親在創世基隆院服務20多年，他經常跟著母親當義工募發票，耳濡目染下也投身公益，經過訓練後也到個案家中當原床泡澡義工，叢灝搬動長者的身體沖水時說，「我終於理解媽媽工作的辛勞」。

還在讀高三的叢灝日今年2月剛滿18歲生日，年初完成大學學測後，目前正在努力推甄，他想讀法律系，還在等面試，他在3月中利用假日學習的空檔，報名參加創世基金會的到宅服務義工。

「第一次為臥床的植物人泡澡，起初有點緊張，還好有護理師在旁指導，讓我可以幫助團隊順利完成任務。」叢灝日說，看到長輩們洗後清爽舒適，他才理解媽媽工作的辛苦和重要。

叢灝日第一次幫忙洗澡的對象是一名90多歲的阿公，阿公年紀大需要專人協助泡澡，但還很健談，叢灝日還陪阿公聊天解悶，阿公把他當孫子，提及老家在中國大陸廈門但好幾十年都沒有回去了，很是想念。叢灝日拿手機搜尋廈門的街景讓阿公看，阿公看了很感動。

叢灝日說，「當你只能躺在床上，無法為自己做任何事，那種無助感是難以想像的」。他表示，透過服務對生命有了新的體悟，了解到阿公真的需要協助，對植物人及其家庭的辛苦感同身受。未來除了努力為自己打拚外，也會跟媽媽一樣幫助社會上需要的人。

叢灝日從小跟著母親參與公益，曾經參與募集發票、設攤義賣及協助安養院庶務工作，但都未曾直接服務植物人個案，這次親身參與到宅服務很有體悟，也會拉同學一起來，未來會定期來服務。