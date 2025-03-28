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403花蓮地震周年／家被震倒後 收到第一封信竟是罰單

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
吳家兄弟在北濱路16號的家已經消失，吳聲輝（右）和吳永和為了對外聯繫，向鄰居借牆掛起臨時信箱，沒想到第一封信就是環保局寄來的機車廢氣排放逾期檢測的紅單，讓兄弟倆哭笑不得。記者陳正興／攝影
吳家兄弟在北濱路16號的家已經消失，吳聲輝（右）和吳永和為了對外聯繫，向鄰居借牆掛起臨時信箱，沒想到第一封信就是環保局寄來的機車廢氣排放逾期檢測的紅單，讓兄弟倆哭笑不得。記者陳正興／攝影

去年4月3日早上7時58分，花蓮發生芮氏規模7.1大地震，天搖地動長達98秒，對花蓮影響既深且廣。1年了，花蓮人還好嗎？

北濱街16號的這家早餐店，曾是花蓮市區街頭清晨最溫暖的風景，但去年403地震來襲的瞬間，5層樓透天厝轟然倒塌。這裡是吳永和、吳聲輝兄弟的老家，他們好不容易存錢翻修的房子，竟在1夕之間消失，兄弟倆苦笑「房子沒有了，現在只剩下信箱」。

吳家兄弟多年前合力蓋出這棟5樓透天公寓，供10人居住，1、2樓是弟弟吳聲輝所有，1樓開早餐店，3到5樓是哥哥吳永和所有。地震當天，早餐店幾乎客滿，約20名客人開心享用早餐，吳聲輝回憶，剛開始大家都坐著，隨著地震愈搖愈大，1名新加坡的客人大喊「快跑」，大家驚覺不對才跟著跑出屋外，整棟房子瞬間就往下崩塌。

吳聲輝說，當時他在2樓，往窗外1看竟然2樓變成1樓，趕快從窗戶爬出來，貴重物品、生財器具都來不及拿，「眼看起家厝連夜被拆除，實在很心痛」，如今他依親、哥哥租房子，一家人也暫時各奔東西。

房子拆了，原本設在門口的信箱也不在了，兄弟兩家人4個多月收不到信件，無奈只能向鄰居借牆釘1個臨時信箱，寫上地址與聯絡電話，希望重要文件能順利送達。但沒想到，第一封信竟是縣府環保局寄來的罰單。吳聲輝說，原來拆屋後錯過機車排氣定檢通知，定檢逾期被開罰單，只好認繳600元。

成為受災戶後，吳家兄弟常站在舊家原址，望著空蕩蕩的土地，雖然過去的一切已不復存在，但他們相信，終有1天會蓋回自己的家。

兄弟 早餐店 租房子

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