403花蓮地震周年／被震倒停業！「太魯閣山下村」員工迎山月村老店重生

「太魯閣山月村」是太魯閣國家公園布洛灣台地的老字號旅館，主打太魯閣傳統文化特色，屹立園區20年，卻被403大地震擊倒而停業，員工已四散各地。員工之一的宋育騰因為不捨，加上村長鄭明岡的一句話，決定不離不棄，在新城老街的山月村招待所，重新掛牌營業並改名「太魯閣山下村」，期盼有朝一日重建山月村，把失散的班底全接山上老地方。

另起爐灶的太魯閣山下村是一間小屋門，門口的招牌是用木頭拼成「山下」字樣，所有員工就是宋育騰夫婦和另一名員工3個人。27歲的宋育騰說，這裡原是山月村的招待所「思想起」，讓坐火車、提早到花蓮或趕上山管制時間的客人能稍作休息，隨著地震善後告一段落，山月村搬到山下，改名為「太魯閣山下村」繼續經營。

山月村招待所另起爐灶 每天問ChatGPT怎麼辦

宋育騰當時想著，招待所乘載大家許多回憶，尤其店內一些裝潢也是幾年前他和同事共同完成，感觸特別深。山月村因地震沒了，山下村（招待所）若因負責人不想經營也沒了，相當可惜，「這裡的村長問我有沒有意願接手，我就硬著頭皮接下來」，並與同為山月村員工的妻子許曉芬、另一名員工黃偉帆一起打拚。

宋育騰在山月村工作6年，負責修水電、做木工、主持活動，服務20年的許曉芬與待了快15年的黃偉帆則是櫃檯副主任和副理，宋育騰坦言「做餐飲不是我們的專長，真的是邊做邊學」，儘管有些膽怯，仍勇往直前，不只請教山月村廚房師傅的經驗，每天還會問ChatGPT怎麼辦，漸漸釐清經營思緒。

直到今年1月2日與房東簽約，開店之路才再邁進一大步。宋育騰回想，那時要重新打造太魯閣族風格的裝潢，規畫餐點、故事分享內容等，3人一天都睡不到6小時，從無到有費時2周，地板自己貼、桌子動手做，就連屋簷繪畫的也不假他人之手。

「思想起」1月15日改名「太魯閣山下村」，推出風味餐、咖啡等飲品，也向旅人分享太魯閣族文化、山月村與新城老街的故事。

遇暖心客人 買下店內貓頭鷹木雕卻未取貨

宋育騰不諱言，3、4月是花蓮旅遊淡季，不知道外國觀光客會不會來台灣、來花蓮，他依然充滿信心，因為村長鄭明岡跟他說，山月村剛開業時也很慘，但住房率逐漸穩定成長，培養出口碑後就愈來愈好，山下村也會是如此；鄭明岡為此送他一件石雕當開店禮，上面刻著「沒有不景氣，只有不努力」。

開業以來，山下村遇到許多有愛的客人。宋育騰說起高雄旅客的暖心舉動，眼神中充滿感激；這名旅客原本想捐款幫助山月村，但不得其門而入，得知有山下村這個「復興基地」，於是包下店內所有的貓頭鷹木雕，結果錢都結清了，人卻消失沒取貨，「我一直把貓頭鷹木雕擺在這邊，等他來拿。」

地震催人散 宋育騰：天意

其實，山月村20年的OT案已在去年9月合約到期，還沒等到續約，卻因為地震受損只好解約，宋育騰認為是天意。村長鄭明岡原本希望原業主能再次得標，甚至開放員工入股，不少櫃檯、廚房員工就想去大飯店學習，「沒想到，一個大地震讓大家全散了。」

403地震將屆周年，這個突如其來的天災改變山月村太魯閣族人的生活，宋育騰深深體悟，以前當員工，每天只做該做的事，其他時間顯得荒廢，尤其地震當天因為睡不著覺，提早與妻子上山到班，也算「逃過一劫」；現在一醒來就有目標，生活更加充實。