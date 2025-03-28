公文核退6次還在改...民代質疑職場霸凌 基市府：有件單據造假

基隆市議員張之豪近日接獲陳情，市府教育處部分公文陳核過程出現反覆退回、補正情形，張之豪指部分公文需經多達5到6次修正才完成核定程序，有的審到第六次還在改，質疑職場霸凌。教育處回應，有重大錯誤會核退修正，近日有1案件涉核銷不實，交政風單位查處釐明。

張之豪將發公文給市府教育處，指服務處接獲陳情，教育處部分公文陳核過程出現反覆退回、補正情形，部分公文需經多達5到6次修正才完成核定程序，要求說明清楚。

張之豪說，他接獲教育處第一線承辦人員陳情，替他們感到不捨。教育處分課程、國教、體健、特教、終身、學聘等6科，每位承辦人每天都在和時間賽跑、為學生服務。但1年多來基層人員面臨「同一份公文，最多被退了6次」的荒謬現象。

張之豪表示，第一次退文說這個不清楚，改好了；第二次突然又說漏了一段；第三次又跳出另一個意見。每一次退文，就是一整份文再跑流程，再報核、再修正。承辦人白天跑業務、晚上加班修文，還得默默承擔「怎麼那麼慢」的壓力，質疑打擊士氣。

張之豪指出，他不是反對嚴謹審核，但「一次講清楚」是基本要求，同樣的內容反覆修讓第一線的人耗盡心力形同消耗基層、上對下的權力展演，「公文審到第六次還在改，是行政審慎還是職場霸凌？」

張之豪並說，如果審核者是能力不足，應該檢討拔擢標準；如果是刻意壓迫基層就必須有人負起責任。行政效能不是靠退文次數堆出來的，請市長面對問題保障基層說清楚，別讓基層背鍋。

針對議員指控教育處回應表示，公文審核流程經科長、副處長、處長核章後，至市府會辦或陳核，但如有經費數字不符、法規不符、或與事實不符的重大錯誤，則需核退修正。經查「近日多次退文的案件，為單據造假，致無法核對，涉核銷不實，已由市府政風單位查處釐明。」

教育處強調，市府公文都依行政院訂頒的「文書處理手冊」及「文書流程管理作業規範」辦理，教育處除依規定辦理外，也定期檢視核稿流程，兼顧品質與行政效率。