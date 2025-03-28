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基隆和平橋禁垂釣 議員促取締

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

基隆彩色屋旁和平橋屬正濱漁港範圍，不時有釣客違法釣魚，近日橋下景觀燈全不亮，市府查出是釣客魚鉤勾壞燈具，因潮濕啟動安全斷電機制，議員要求加強取締違法釣客。市府說，將加強巡查，去年有釣客被罰3萬元。

民眾反映指出，彩色屋是網紅景點假日觀光人潮多，旁邊緊臨和平橋及舊阿根納造船廠，和平橋上不時有釣客釣魚，甩桿時行人擔心被勾到要閃避，也曾有漁民反映，魚勾會勾到燈具影響航行。

市議員呂美玲說，近日接獲民眾反映，和平橋景觀燈多日全暗，她前晚到場察看，燈具剛修好。

呂美玲表示，橋上明明有掛很大告示牌寫禁止垂釣，還是有不少釣客無視法令，造成燈具損壞也影響漁船航安，希望市府加強取締違法釣客。

都發處說，有找廠商全面檢視，並更換破損燈具及無熔絲開關，減少斷電情況。

產發處代理處長蔡馥嚀表示，因和平橋下方屬正濱漁港航道範圍，市府在橋上有設告示牌，依漁港法規定漁港區域內不得採捕或養殖水產動植物、和平橋上禁止垂釣，違者可開罰3至15萬罰鍰。

呂美玲 正濱漁港 議員

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