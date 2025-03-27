黑鯛、鎖管、煙仔虎成基隆公廁分級標準 民眾：煙仔虎會傷心

基隆市新式公廁分級分成「特優級」、「優等級」和「普通級」三個等級，融合三種海洋生物黑鯛、鎖管、煙仔虎。有民眾說很有創意，但也有民眾表示，黑鯛排第一，但煙仔虎排最後「會不會很傷心」。

環保局表示，目前基隆列管公廁共計843座，公廁評分標準包含硬體設備、定期檢查維護紀錄、清潔維護等項目進行評級，確保市民與遊客都可以清楚識別每個公廁的維護管理情形。環保局近日重新設計的公廁分級告示牌，對公廁的管理強化科技面，也讓市民在使用公廁時有更直觀的參考。

為讓民眾能清楚顯示每座公廁的等級，結合環境部QR code通報機制，根據清潔度、設施完善度及維護管理狀況，對公共廁所進行更有效的管理，新式公廁分級告示在顏色的設計上，針對「特優級」、「優等級」和「普通級」三個等級，以金銀銅獎盃意象表達。

在形象上融合三種海洋生物，採用基隆市市魚及特產魚類，讓市民與遊客加深對基隆的印象。特優級為基隆市魚黑鯛，優等級為鎖管，普通級為煙仔虎。