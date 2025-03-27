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基隆北寧路去年6月山崩復建完工 受損車輛提國賠審查中

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆北寧路去年6月山崩復建完工，但受損車輛提國賠仍在審查中。記者游明煌／攝影
基隆北寧路去年6月山崩復建完工，但受損車輛提國賠仍在審查中。記者游明煌／攝影

基隆市台2線北寧路潮境公園路段去年6月3日山壁崩塌意外，造成11輛車受損、2人受傷。歷經8個多月，公路局基隆段25日完成山坡整治工程，將再持續山坡監測1年。民代表示，受損車輛提出國賠至今尚未解決，應加快速度。公路局說，目前正進行國賠相關程序。

北寧路在通往潮境公園的平浪橋頭山壁，去年6月3日下午發生大面積山壁崩塌，造成2人受傷，9輛汽車、2輛機車受損。交通部前部長李孟諺、基隆市長謝國樑多次前往勘災。公路局搶修約1周後恢復通車，山坡整治復建工程日前完工。

由於復建工程從去年一直到現在，不少民眾反映工程時間施工很長，擔心不知還會不會崩塌。受害車主也說，國賠到目前都還沒有結果，不知等到何時。

市議員張顥瀚說，由於是基隆往台二線重要通道，公路局應持續監測邊坡安全，避免再有崩塌事故發生。受損車輛至今仍未解決，市府應協助。

市議員許睿慈表示，附近有多處景點夏季來臨遊客會大幅增加，安全防護應加強，要有監測設備隨時掌握山坡狀況。

公路局基隆段段長蔡志盈說，去年7月完成山壁上部岩坡掛網噴漿，隨後進行山坡整坡工程並設擋土牆、防落格柵工程，工程從去年一直進行到今年3月，在25日已全部完工，邊坡設置監控系統，會持續監測1年，山坡下方的紐澤西護欄不會移開，維護安全。至於國賠的問題，目前仍在進行國賠審查程序。

國賠 崩塌

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