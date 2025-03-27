台東爭取國家發射場夢碎 國科會：無內定

台東達仁鄉南田村爭取國家發射場落選。村長高富源今天表示，南田村投票逾9成支持，但沒受到選址單位重視。國科會回應表示，並無內定情事。

國家科學及技術委員會去年公告，「國家發射場」候選場址為屏東縣滿州鄉九棚村及台東縣達仁鄉南田村。

國科會昨日舉辦國家發射場域選址作業第四次審查會議，經委員會決議，確認國家發射場域位址選定為屏東縣滿州鄉九棚村，將接續進行實質規劃及環評作業；預計最快2030年、2031年逐步完成場域建置。

南田村民獲悉落選時，許多人感到失望。村長高富源今天參加達仁鄉產觀所揭牌儀式時，特別致詞表達對落選看法。

他說，南田村表現出高度歡迎，專家調查也都認為南田條件最好，夠資格，但沒想到會有這樣結果（落選）；屏東滿州鄉也有反對設國家發射場聲音，但是南田村逾9成以上村民都支持，表示南田願意接受國家太空發展，這麼熱切期待，但沒受到上面重視。

高富源說，南田村這次確實受傷了，可能一開始就內定在屏東，為了合法性才安排南田村也加入選址陪選，「南田已經受傷了，也要接受事實」。

民國108年晉陞太空科技公司在台東南田興建火箭發射場，發射載運衛星火箭「飛鼠一號」，但首次試射時因儀表出現異常，停止點火發射；後續因當地村民多數反對設置火箭發射場，及台東縣府也未積極幫忙處理用地合法，因此晉陞公司將火箭發射計畫移到國外。

國科會表示，屏東縣滿州鄉九棚村、台東縣達仁鄉南田部落等2處候選場址的「發射條件」皆有符合基本要件，「開發潛力」也差異不大，但「環境條件」及「開發執行」2項評估向度，屏東縣滿州鄉九棚村具有優勢，因此審查會議委員得出共識選定屏東縣滿州鄉九棚村為國家發射場域位址，並無內定情事。

國科會強調，此2處候選場址在太空科技皆可扮演重要角色，國科會將結合2地優勢推動國家科技發展，同時為促進地方繁榮，配合行政院「六大區域產業及生活圈-東部慢活城鄉」，結合東海岸生態人文及原民文化，導入科技、教育及產業能量，且此2處均將規劃建置太空科普、科技教育暨文化設施，如太空博物館或教育館，與發射場域共榮共好。