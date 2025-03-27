工傷變植物人家屬哭喊慈濟未盡責 勞檢官員：勞動法令慈濟無責

前年5月55歲傷者泰雅族武美珠女士在花蓮到慈濟旗下的協力志業二期新建工程擔任模板工，為慈濟興建食品工廠，施工時不慎從二樓鷹架跌落地面傷勢嚴重。武美珠5天後突發腦中風成為植物人。家屬今淚控慈濟未善盡照顧傷者責任，北上慈濟基金會要求證嚴上人重視，慈濟基金會對此無回應。

協力志業發表聲明，強調武美珠受雇於北昌營造的下包商立統公司。

據熟悉營造工地職災歸屬的官員表示，依現行勞基法及職安法規定，此案職災勞工的「連帶補償責任」，僅能及於統包廠商北昌營造、中間承攬商及該勞工的雇主，尚未能及於業主慈濟。損害賠償責任部分，因業主僅是單純的定作人，依現有法制少有能追究業主的案例。

慈濟在本案中僅為單純定作人，也就是俗稱的業主，在勞動法令上並無連帶補償及賠償責任。至於是否有民法上侵權行為損害賠償責任，仍應視個案情節判斷。