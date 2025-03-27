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影／宜蘭綠博周末登場！今年新設施曝光 開放縣民今搶先體驗

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
搭乘「彩繪油桶車」繞著餵羊趣。圖／縣府提供
搭乘「彩繪油桶車」繞著餵羊趣。圖／縣府提供

宜蘭綠博本周六登場，主辦單位今天開放縣民體驗，也邀請觀光旅宿業入園參觀，全區除了17個永續共融展館外，主打「零電無碳」的遊戲設施很受歡迎。代理縣長林茂盛今天與民眾玩開了，無論旋轉、跳躍、360度自行車或人體陀螺大翻轉，讓人直呼刺激好玩。

2025宜蘭綠色博覽會設有3個物理遊戲場區，共有21座親子同樂體驗設施。位於園區入口附近是「零電無碳遊戲場」，包括彩虹彈跳雲、360度旋轉自行車、旋轉飛椅、青蛙翹翹板、長腳蛛擺錘、猿猴溜索、旋轉櫻花樹、蝸牛溜滑梯、人體陀螺儀。

園區中段「冒險挑戰遊戲場」有彩虹滑道、天際纜車、叢林飛索高空版；跨溪到對岸的「雲天草原遊樂場」則是海龜彈跳、花朵摩天輪、叢林飛索低空版、彩繪油桶車。

眼尖的觀光民宿業者發現，零電無碳遊戲場今年架設大跨距帳篷加了採光頂蓋，不受下雨天或豔陽日影響，民眾都能盡興遊玩體驗。

此外「360度旋轉自行車」是今年新設施，蘭陽農業發展基金會副執行長許名輝表示，透過槓桿原理，腳踏車與騎乘者的體重預估在60至90公斤範圍，天平另一邊加上大約等種的砝碼，再透過腳踏車自己的轉動力，即可繞著既定的方向旋轉。

代理縣長林茂盛體驗後笑說，真的很好玩，輕踩自行車就能翻轉360度，感覺像繞著地球跑；人體陀螺儀像是洗衣機，整個人被左搓右揉、上沖下洗，沒玩過的人要來好好體驗一下。

綠博「蘭陽動植物王國」帶來許多陪伴動物，遊客能親眼見到可愛的迷你豬和活潑的中非侏儒山羊、與可愛南丘娃娃羊親密接觸，還能了解山羊是如何攀爬高山峭壁，觀賞家禽之王－梵天雞的挺拔英姿；另一個位於雲天草原小樹林裡與彩繪油桶車相鄰的可愛動物區，由可達羊場提供多品種羊牛動物供遊客親近餵食，宣導友善動物觀念。

「360度旋轉自行車」是今年新設施，輕踩踏板就能繞著圓圈跑，360度大旋轉。記者戴永華／攝影
「360度旋轉自行車」是今年新設施，輕踩踏板就能繞著圓圈跑，360度大旋轉。記者戴永華／攝影
繽紛浪漫很好入鏡的「旋轉櫻花樹」。記者戴永華／攝影
繽紛浪漫很好入鏡的「旋轉櫻花樹」。記者戴永華／攝影
「360度旋轉自行車」是今年新設施，輕踩踏板就能繞著圓圈跑，360度大旋轉。記者戴永華／攝影
「360度旋轉自行車」是今年新設施，輕踩踏板就能繞著圓圈跑，360度大旋轉。記者戴永華／攝影
代理縣長林茂盛表示，「360度旋轉自行車」真的很好玩，一定要來體驗。記者戴永華／攝影
代理縣長林茂盛表示，「360度旋轉自行車」真的很好玩，一定要來體驗。記者戴永華／攝影
「長腳蛛擺錘」像錘子一樣晃動。記者戴永華／攝影
「長腳蛛擺錘」像錘子一樣晃動。記者戴永華／攝影
綠博「蘭陽動植物王國」帶來許多陪伴動物，親近觸摸與餵食，宣導友善動物觀念。圖／縣府提供
綠博「蘭陽動植物王國」帶來許多陪伴動物，親近觸摸與餵食，宣導友善動物觀念。圖／縣府提供
代理縣長林茂盛說，人體陀螺儀像是洗衣機，整個人被左搓右揉、上沖下洗。記者戴永華／攝影
代理縣長林茂盛說，人體陀螺儀像是洗衣機，整個人被左搓右揉、上沖下洗。記者戴永華／攝影
「飛起來囉...」有趣的旋轉飛椅。記者戴永華／攝影
「飛起來囉...」有趣的旋轉飛椅。記者戴永華／攝影

動物 林茂盛 自行車

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