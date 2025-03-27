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基隆公廁以3魚類呈現分級 黑鯛、鎖管、煙仔虎

中央社／ 基隆27日電

基隆市列管公廁共843座，根據硬體設備等項目評分後，區分為特優、優等和普通級並張貼告示，特優級以深海意象深藍漸層，搭配市魚「黑鯛」呈現，讓民眾直觀判斷公廁等級。

基隆市環境保護局今天表示，環保局針對包含硬體設備、定期檢查維護紀錄、清潔維護及如廁文化標示評分，特優級為95分以上、優等級為86分至94分、普通級則為76分至85分，並在公廁入口處張貼告示，讓民眾能清楚識別各公廁維護管理情形。

環保局指出，公廁分級告示在顏色設計上，針對特優級、優等級和普通級，3個等級除分別以金、銀、銅獎盃意象表達外，色彩上則採用代表深海的深藍漸層、海邊夕陽的橘黃漸層，及海平面的淺藍漸層配色。

環保局指出，在形象上，採用基隆市市魚及特產魚類，讓市民與遊客加深對基隆的印象，特優級以基隆市魚黑鯛、優等級以基隆特產鎖管、普通級則以基隆小鮪魚煙仔虎（齒鰆）呈現。

基隆市環保局長馬仲豪表示，環保局從小處著手，持續汰換更新公廁設備，並將公廁分級告示，不僅提升公廁品質，也看顧民眾如廁環境，環保局將持續推動提升公廁環境品質與如廁文化。

公廁 基隆 環保局長

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