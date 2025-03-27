花蓮人氣景點變身美術館 疊石藝術季七星潭浪漫登場

花蓮人氣景點七星潭海域最近又有新亮點，縣府邀請英國、瑞典等8名國內外地景藝術家進行疊石創作，結合地景及漂流木，呈現花蓮獨有魅力，清明連假前將全數完成，後續還將舉辦特色市集、音樂表演及石藝展覽等。

位於新城鄉的七星潭每年有3、40萬遊客到訪，欣賞壯闊海景，縣府與新城鄉公所攜手舉辦「曼波新城太平洋國際疊石藝術季」，參與藝術家有英國的James Brunt、Jon Foreman、瑞典的Pontus Jansson，以及台灣的馬耀、林立仁、了嘎．里外、黃裕榮，與東華大學藝術與設計系教授蔡文慶師生共同創作。

縣府觀光處表示，這幾天在七星潭賞景廣場旁海灘，就可以看見藝術家們創作的身影，他們就地取材，運用七星潭特色鵝卵石海灘，加上漂流木，透過堆疊、排列與構築手法，創作一件件美麗作品，與大自然景色融為一體，讓七星潭有如一座天然美術館，其中部分作品已完成，就地展出，所有作品在清明連假前都能完成，歡迎民眾利用假期到花蓮走一走。

觀光處長余明勲表示，花蓮國際石雕藝術季連辦多年，相當知名，七星潭更是人氣景點，也有浪漫的疊石傳說，疊起7顆以上石頭，感情就會受到祝福，長長久久，透過疊石藝術季，將這份浪漫提升到國際藝術的層次，也為花蓮再創新亮點。