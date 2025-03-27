海端鄉長多項施政遭質疑 32民眾遞罷免提議書
2月底海端鄉民到台東縣府抗議海端鄉公所放領原住民保留地黑箱作業，民眾進一步發起罷免鄉長，今日將提案32人名冊送到台東縣選委會；鄉長胡金至表示，坦然以對。
今日上午罷免團體向台東縣選舉委員會遞交罷免提議書，提議人數共32人，剛好達到法定門檻，選委會依法受理，並將於25日內完成查對程序。
罷免團體表示，海端鄉許多民眾質疑胡金至涉入原保地分配黑箱作業、操控水資源及酬傭職位等爭議。
台東縣選委會第一組長曾偉凡表示，此案法定提議門檻為32人，今日收到名冊剛好達標，將在25日內完成查對；若人數不足，將通知提議人於10天內補正。
胡金至接受媒體聯訪表示，尊重鄉民行使公民權，對罷免行動坦然以對，回應罷免團體指控，「我行事坦蕩蕩」。
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