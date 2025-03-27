潮境公園平浪橋旁台2線山崩事故 邊坡復建完工持續監測1年

基隆市潮境公園平浪橋旁台2線山壁去年6月大面積崩塌，歷經10個月，公路局25日完成邊坡復建工程，現場將持續監測1年，且道路上的紐澤西護欄暫不撤除，作為緩衝帶。

去年6月3日下午，台2線70.1公里處、基隆市北寧路旁山崩，現場共有9輛汽車、2輛機車受損，其中1輛貨車被落石推至岸際，造成2名駕駛受傷，雙向交通也因而受阻，經公路局連日搶修，共清運1萬3248立方公尺土方，於去年6月10日下午2時恢復雙向通車。

公路局北區養護工程分局基隆工務段段長蔡志盈今天表示，公路局在現場辦理岩縫裂隙噴凝土填補、岩栓打設、自由型框鋪設與擋土牆、防落格柵工程，另外，現場有16組自動化傾斜計，22組自動化全測站稜鏡進行24小時全天候監測，觀察期預定持續1年。根據目前監測結果，邊坡狀況無異常，在安全範圍內。

蔡志盈指出，工程完成後，將持續觀察此處邊坡在今年汛期期間的穩定狀況，因此現場紐澤西護欄暫不會撤除，作為緩衝帶使用。

民進黨基隆市議員張顥瀚表示，針對去年崩塌導致民眾財損，當時交通部及基隆市政府允諾會全力協助，但目前民眾在申請國家賠償處處碰壁，希望政府單位能考量民眾的困境，給予適當賠償。

對此，蔡志盈指出，皆依國家賠償法於審查程序中。

民進黨基隆市議員許睿慈表示，除邊坡加固工程外，她也要求公路局應檢視周邊山坡穩定度，確保未來不會因雨季、颱風等天候影響，再度發生大規模坍方。