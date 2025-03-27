基隆和平橋釣客釀景觀橋燈全黑 去年1違法釣客被罰3萬
基隆市知名景點彩色屋旁和平橋屬正濱漁港範圍，不時有釣客違法釣魚，不僅會勾到進出漁船，也對橋上行人造成安全威脅，近日橋下景觀燈全暗不亮，市府查出是釣客魚鉤勾壞燈具因潮濕啟動安全斷電機制。議員要求加強取締違法釣客。市府說，將加強巡查，去年有釣客被罰3萬元。
民眾反映指出，彩色屋是網紅景點假日觀光人潮多，旁邊緊臨和平橋及舊阿根納造船廠，和平橋上卻不時有釣客釣魚，甩桿時行人都得退避三舍，擔心被勾到，也曾有漁民反映，魚勾會勾到燈具影響航行。
市議員呂美玲說，近日接獲民眾反映，和平橋的景觀燈多日全黑掉都沒有亮，她詢問市府都發處後得知，市府查出問題源於釣客的釣魚鉤勾壞燈具引發斷電，都有拍照存證。她昨晚去看，已經修好，恢復景觀的美麗、明亮。
呂美玲表示，橋上明明有掛很大的牌子禁止垂釣，但還是有不少釣客無視法令，造成燈具損壞也影響漁船航安，希望市府加強取締違法釣客。
市府都發處表示，因釣魚鉤勾壞燈具，沒有燈具保護後，因潮濕易觸發漏電斷路器啟動設備安全機制，將請廠商全面檢視，並更換破損燈具及無熔絲開關以減少斷電情況。
市府產發處代理處長蔡馥嚀表示，因和平橋下方屬正濱漁港航道範圍，市府在橋上有設告示牌公告，依漁港法規定漁港區域內不得採捕或養殖水產動植物、和平橋上禁止垂釣，違者可罰行為人3到15萬罰鍰。
蔡馥嚀說，市府會加強巡查違法釣客，勸導不聽就會開罰，呼籲釣客不要以身試法。去年7月獲報有釣客垂釣，會同警方到場後開罰，經送漁業署核定裁罰3萬元，提醒釣客不要心存僥倖。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言