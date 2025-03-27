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台東部落均未公告傳統領域 議員憂開發諮商恐衍紛爭

中央社／ 台東27日電

原基法規定在部落開發須取得諮商同意，台東187個部落均未公告傳統領域，縣議員陳政宗憂部落主張諮商權益時恐衍生紛爭。台東縣府表示，可依原民會調查的部落套圖作為傳統領域依據。

無黨籍平地原住民縣議員陳政宗日前在台東縣議會質詢台東縣政府原住民族行政處時表示，台東縣187個部落至今連一個部落都未正式公告傳統領域，建議原民處向中央反映，促請早日公告以免衍生開發相關紛爭。

陳政宗今天接受中央社記者訪問進一步說明表示，台東187個部落已有54個部落完成傳統領域調查送到原民會，但至今原民會都未正式公告部落傳統領域；根據原基法，如要進入部落學術調查或開發行為，必須取得部落諮商同意，沒有公告傳統領域，如何讓部落有依據主張是傳統統領域，部落要如何主張權益。

台東縣府原民處長方銘總表示，原民會於民國91年有委託學者及相關領域人員做部落調查，部落範圍有公告在網路上，尚未公告傳統領域的部落，可依照套圖來認定傳統領域。

原住民族基本法第21條，政府或私人於原住民族土地或部落及其周邊一定範圍內之公有土地從事土地開發、資源利用、生態保育及學術研究，應諮商並取得原住民族或部落同意或參與，原住民得分享相關利益。

原住民族 原民會 台東

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