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台東閱讀小站推行11年走入歷史 縣府：不減閱讀風氣

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府推展城鄉閱讀風氣首創「微型圖書館‧閱讀小站」，2014年與台鐵合作在縣境內火車站設置書架，提供旅客借閱服務長達11年後。記者尤聰光／攝影
台東縣政府推展城鄉閱讀風氣首創「微型圖書館‧閱讀小站」，2014年與台鐵合作在縣境內火車站設置書架，提供旅客借閱服務長達11年後。記者尤聰光／攝影

台東縣政府推展城鄉閱讀風氣首創「微型圖書館‧閱讀小站」，2014年與台鐵合作在縣境內火車站設置書架，提供旅客借閱服務，推行11年後，昨書架拍賣正式走入歷史。文化處表示，不減閱讀風氣。

文化處表示，因應新圖書總館將於10月開放啟用，以及借書數位化建置完備，今年初把設置於火車站的微型圖書館‧閱讀小站逐漸裁撤，昨天9個車站書架完成拍賣後，未來車站將不再提供借閱服務。

「微型圖書館‧閱讀小站」自2014年推出後，縣府陸續在縣境內包括花蓮、玉里、池上、關山、鹿野、台東、太麻里、大武、屏東等9站設置書架，擺放各類書籍免費提供給旅客借閱，廣受好評，累計上架逾3萬冊圖書。

不過，隨著借閱數位化後，不僅借閱率逐年下降，旅客還書率也不高，加上新圖書總館將於10月開放啟用，經文化處考量評估及後續效益，決定將推行11年的微型圖書館‧閱讀小站裁撤，保留藝文資訊站。

「現在大家都看電子書，實體書籍很少人看了。」張姓旅客說，書籍借閱及閱讀方式都在轉變中，實體書籍的借閱自然被淘汰。另曾姓市民說，書籍很多拿走後是一去不回，最後都被放佛書或不相干書籍。

文化處強調，閱讀小站撤掉不影響閱讀風氣，近年教育部公布台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告中，台東縣不僅獲得縣市人口50萬以下第1名，同時也獲得民眾每人擁書冊數全國第3名，另鄉鎮圖書館獲得各分項績優。

此外，借閱除有許多e化設備提供各項需求選擇，如「網路預約自讀區座位」、「手機APP借閱及預約服務」、「自助式借書機、劃位機」等，另有「全縣借閱通」及「行動書車」下鄉服務，都大大提升縣民閱讀風氣。

「微型圖書館‧閱讀小站」木製書架昨天拍賣完成後，正式走入歷史。記者尤聰光／攝影
「微型圖書館‧閱讀小站」木製書架昨天拍賣完成後，正式走入歷史。記者尤聰光／攝影
具備多功能的台東縣立新圖書總館，將於今年10月開放啟用。記者尤聰光／攝影
具備多功能的台東縣立新圖書總館，將於今年10月開放啟用。記者尤聰光／攝影

台東 圖書館

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