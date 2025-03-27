麥金路接國1交流道 基市府擬拓為3車道

基隆市安樂區人口數逾8萬人，往雙北通勤民眾多，「富景天下」社區前麥金路銜接國1交流道前路段，每到上班尖峰時段塞車嚴重，通勤族抱怨連連。立委林沛祥昨會同交通部高公局、基隆市政府會勘，研議把2線道拓寬為3線道，將先做可行性評估。

多位里長反映，安樂區因大型集合式住宅林立，外來人口成長迅速，主要幹道負荷日益加重，麥金路銜接國1交流道前路段成交通瓶頸，影響通勤民眾上班時間，常堵在車陣中。

住麥金路「城上城」社區一家貿易公司林姓經理說，他每天開車去台北上班，一到麥金路就走走停停，好不容易到富景天下前又堵住，因車流多都堵在路口上不去國1，增加車道可分散車流，但要調整好號誌管控配合。

議員秦鉦、鄭愷玲表示，希望市府、高公局合力解決，增加車道可讓安樂區民眾上國1前減少塞車時間。林沛祥說，在麥金交流道前增加1車道，不管是壯觀里還是安樂社區民眾，可以更快的上交流道上班上課，困擾許久的塞車問題可緩解。

經會勘後建請基隆市政府先做麥金路拓寬車道計畫可行性評估，因拓寬牽涉交通部高公局管理的土地，高公局表示願意配合，確保拓寬工程順利推動。