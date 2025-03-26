基隆新市政大樓將投資51億 結合商業機能帶動東岸發展

「基隆市政府新市政大樓公辦都市更新」為基隆市第一件公辦都更案，計畫在中正路舊公車修理廠市有地，預計投資金額51億元，採公開評選實施者方式開發，透過新市府大樓的興建及商業機能的引進，帶動基隆港東岸廊道的串連發展，4月將辦理招商說明會。

市府說，該案2月25日至3月17日已辦理招商文件草案公開閱覽，預計今年4月辦理招商說明會，並於第2季正式公告招商徵選實施者。

市府秘書長方定安表示，透過公辦都更方式與民間共同合作開發，市府提供土地，不須負擔興建經費，可分回市政大樓與公益設施，這是目前國家對公有土地採都更活化資產的方式，雙北與其他縣市亦有公辦都更案例，帶動民間投資，撙節財政預算，使市府財政資源更有效運用。

為加強招商過程內控，市府政風處和都發處研擬政風預防機制，成立廉政平台，今天召開「基隆市政府新市政大樓公辦都市更新」機關採購廉政平台會議，地檢署、調查局、審計部等代表都有到場。

透過廉政平台定期召開聯繫會議，邀集各界專業人士共同審視都更招商進度、作業流程，強化防弊機制。

方定安表示，新市政大樓計畫預計投資金額51億元，採公開評選實施者方式開發，透過新市府大樓的興建及商業機能的引進，帶動基隆港東岸廊道的串連發展。