市長謝國樑赴日爭取郵輪航線到基隆 飛鳥、三井郵輪有成果

基隆市謝國樑市長及隆港務分公司總經理高傳凱共同赴日拜訪日本郵輪業者，行銷基隆觀光資源及港埠設施，並爭取郵輪航線靠泊，經會談爭取後，飛鳥郵輪、三井郵輪靠基隆港都有成果。

基隆市政府文觀處表示，飛鳥郵輪旗下飛鳥二號郵輪自2019年最後一次造訪台灣後，迄今已逾6年，這次會談船方承諾，飛鳥二號郵輪將於今年底的日本新年假期航程中增加掛靠基隆港，並於2026年上半年再加碼造訪2次基隆港。

另外，2025年7月將新下水之飛鳥三號將成為日籍郵輪中最大噸位者，也將有機會安排造訪基隆，將更多國際客源導引至基隆。

三井郵輪為2024年全新成立的郵輪品牌，旗下首艘郵輪海洋富士號已投入營運，市府今天拜會該公司行銷基隆觀光資源環境、友善旅遊服務、碼頭建設及港口費率優惠方案等，針對海洋富士號今年掛靠航次，基隆市政府也將協力結合地方特色活動規畫客製化觀光體驗遊程，讓旅客有多元選擇可以深度探索基隆。

三井郵輪表示，除持續安排基隆港跨年元旦跨夜航程外，未來也將安排部分之旅客以「機去船回」方式經營那霸-基隆雙母港，深化基隆營運及觀光推動合作。

基隆港外籍郵輪旅客人數2024年突破2019年水準，展現疫後郵輪市場的高度成長潛力，以及基隆及北台灣觀光條件的優勢。

基隆市政府與港務公司合作，透過出國行銷基隆文化觀光資源、港口費率優惠方案、合作辦理踩線團活動等方式，爭取更多國際郵輪停靠，並藉由友善店家整合、走動式外語導覽及便捷交通接駁等服務，讓更多國內外旅客體驗基隆豐富的美食美景及百年港口風華。