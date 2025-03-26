花蓮產官學合作 農藥快檢行動車巡迴花東

花蓮縣政府、各鄉鎮地區9個農會與東華大學簽署MOU，由東華大學負責的「東台灣農藥殘留與毒物檢驗中心」快檢行動車，投入花東巡迴檢驗，農民團體即日起可在農糧署網站預約。

花蓮縣政府農業處長陳淑雯、東華大學校長徐輝明、花蓮縣農會理事長呂律均、花蓮蔬菜運銷合作社及9個鄉鎮地區農會，今天簽署「永續農業聯盟」合作備忘錄，成立「食在放心」聯盟，以強化花蓮農業永續發展。

農業部農業藥物試驗所研發農藥殘留質譜快檢技術，並利用農藥殘留質譜快檢移動實驗室（行動車），可結合農會、合作社及合作農場等，利用移動實驗室的機動性，巡迴駐點檢驗，目前第5套由農業部輔導東華大學所設立的區域檢驗中心營運，負責花東地區的巡迴檢驗服務。

陳淑雯表示，縣府關心及重視農業發展與行銷，感謝產官學界願意一起努力，協助農友改善田間管理、栽種技術及行銷等問題，共同推廣永續農業。

東華大學校長徐輝明表示，農業與觀光是花蓮最重要的產業，而學校願負起責任協助地方，雖然遺憾東華沒有農學院，但了解地方在有機及農業檢驗都需要協助，大學有社會責任，而國立大學有公信力，未來將強化農藥檢測中心，盼能帶領地方農業走向台灣、世界。

設置在車輛上的移動實驗室，設有液相層析串聯質譜儀檢驗設備、FaPEx前處理設備。東華大學農檢中心表示，可同時檢驗國內常見的200種農藥，第一件樣品約20至25分鐘可完成檢驗報告，後續樣品每件僅需8分鐘至10分鐘，一天檢驗最高可到上百件，檢驗費用成本也降低。

吉安鄉農會總幹事張德奇接受媒體聯訪表示，東華大學成立藥檢中心後，就與農會建立長期合作關係，只要是參加共同運銷的菜農，在採收前的抽驗都是送東華大學，今年開始新增的行動實驗室檢驗車，可以在蔬菜、西瓜等大宗農產品上市前，藉助行動車下鄉協助檢驗，讓農產品在安全狀況下上市，為消費者食安把關，由於農糧署給予經費補助，農產品檢驗無需費用。