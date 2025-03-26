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蘭嶼電纜地下化今提前完工 環島電桿纜線說再見

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
前年海葵及小犬颱風接連重創蘭嶼，中央核撥台電10億元經費指示島上電纜全地下化，原定工程今年底完工，於今天提前完工，搶在颱風季來臨前達陣。圖／台電台東區處提供
前年海葵及小犬颱風接連重創蘭嶼，中央核撥台電10億元經費指示島上電纜全地下化，原定工程今年底完工，於今天提前完工，搶在颱風季來臨前達陣。圖／台電台東區處提供

前年海葵及小犬颱風接連重創蘭嶼，中央核撥台電10億元經費指示島上電纜全地下化，原定工程今年底完工，於今天提前完工，搶在颱風季來臨前達陣，未來提供島上穩定供電外，同時呈現無障礙海景環境，有助島上觀光發展。

台電副總經理陳銘樹表示，「蘭嶼電纜地下化專案計畫」台電台東區處與承攬商團隊投入近200人，讓原本2年工期，加速只花歷時1年4個月全力趕工完成任務，宣告蘭嶼地區正式邁入地下供電的里程碑，這是重要時刻。

2023年海葵及小犬颱風接連來襲，強風豪雨導致蘭嶼地區大量電桿倒斷及配電設備受損，一度造成全島停電，歷時7天搶修才復電完成。中央為確保蘭嶼供電穩定，要求台電進行蘭嶼電纜地下化專案計畫，並要2年內完成。

蘭嶼電纜地下化計畫共計埋設管路32.7公里、布設高壓電纜82.2公里、裝設變壓器及開關設備174具、拆除電桿453支，今天提前完工，包括陳銘樹、台東區處處長仇忠銘、縣府及蘭嶼鄉等各界貴賓出席共同見證。

台電表示，蘭嶼電纜地下化後，未來將有效降低風災斷桿、斷線的停電事故風險，同時呈現無障礙海景，有助島上觀光發展。另針對離島獨立電網，將持續推動儲能系統與現有機組相互搭配，提升電力系統穩定與彈性。

「以後不怕颱風天沒電了！」蘭嶼陳姓居民說，吹東北季風及颱風的時候，常常斷電，讓生活非常不便，電纜下地後，供電會比較穩定，且沒有電線桿，視野看起來舒服很多，風景看起來更美。

台電 小犬颱風 蘭嶼

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