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基隆麥金路接國1交流道前塞車通勤苦 研議拓寬為3線道

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆麥金路接國1交流道前每天塞車，通勤族叫苦，研議拓寬為3線道。圖／林沛祥辦公室提供
基隆麥金路接國1交流道前每天塞車，通勤族叫苦，研議拓寬為3線道。圖／林沛祥辦公室提供

基隆市安樂區人口數逾8萬人，通勤族多，富景天下社區前麥金路銜接國1交流道前路段，每到上班尖峰時段都塞車，通勤族抱怨連連。立委林沛祥今會同交通部高公局、基隆市政府會勘，研議把2線道拓寬為3線道，將先進行可行性評估。

多位里長反映，安樂區隨著近年來人口成長很快，居民已超過8萬人，主要幹道負荷日益加重，該路段路口壅塞問題困擾許久，許多民眾反映每天上下班都塞車，對通勤造成很大的影響。

議員秦鉦、鄭愷玲表示，希望市府、高公局合力解決，增加一個車道可讓安樂區民眾上國1減少塞車時間，交流道前應拓寬為3線道

經會勘後建請基隆市政府先做麥金路拓寬車道計畫可行性評估，確認是否可增設一條車道，因牽涉交通部高速公路局管理的土地，高公局表示願意配合，確保工程順利推動。

林沛祥說，若一切順利，未來將在麥金交流道前會增加一個車道，讓不管是壯觀里還是安樂社區的民眾，可以更快的北上交流道上班上課，困擾當地居民許久的塞車問題可緩解。

林沛祥表示，改善基隆交通環境，不管是國道客運增班、加開新路線，還是推動基隆捷運、國1五堵至汐止拓寬工程，他都持續努力推動。

基隆麥金路接國1交流道前每天塞車，通勤族叫苦，研議拓寬為3線道。圖／林沛祥辦公室提供
基隆麥金路接國1交流道前每天塞車，通勤族叫苦，研議拓寬為3線道。圖／林沛祥辦公室提供
基隆麥金路接國1交流道前每天塞車，通勤族叫苦，研議拓寬為3線道。圖／林沛祥辦公室提供
基隆麥金路接國1交流道前每天塞車，通勤族叫苦，研議拓寬為3線道。圖／林沛祥辦公室提供
基隆麥金路接國1交流道前每天塞車，通勤族叫苦，研議拓寬為3線道。圖／林沛祥辦公室提供
基隆麥金路接國1交流道前每天塞車，通勤族叫苦，研議拓寬為3線道。圖／林沛祥辦公室提供

基隆捷運 塞車 車道

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