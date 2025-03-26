台電員工1個月返家1次 蘭嶼電纜地下化提前完工

2023年颱風小犬重創蘭嶼，時任副總統陳建仁視察災情時指示台電，加快蘭嶼環島電纜地下化，將原定5年工程縮短為2年。台電今天宣布工程完成，蘭嶼電纜地下化時代來臨了。

2023年10月間颱風小犬侵襲蘭嶼，島上滿目瘡痍，供電系統遭嚴重破壞，經7天搶修全島才恢復通電。行政院通過「蘭嶼電纜地下化專案計畫」，當時陳建仁視察災情時要求台電將原定5年工程縮短為2年。

2024年4月16日陳建仁卸任前特別再度前往蘭嶼，關心電纜地下化工程。

台電今天發布新聞稿表示提前完工，蘭嶼電纜地下化時代來臨，蘭嶼供電系統邁入重要里程碑。

台電表示，「蘭嶼電纜地下化專案計畫」原本預計今年底完工，台電台東區處與承攬商團隊投入近200人，歷時1年4個月全力趕工，搶在颱風季來臨前達陣，今天舉行完工啟用典禮，台東縣政府及蘭嶼鄉民和各界來賓共同見證。

台電統計，埋設管路32.7公里、布設高壓電纜82.2公里、裝設變壓器及開關設備174具、拆除電桿453支。

台電表示，蘭嶼地區受限天候及地理因素，發包、施工都有相當難度，需面對冬季海象不佳導致缺料停工、旅遊旺季施工易造成交通壅塞、地下岩盤地質挖掘不易等挑戰，為使工程順利推進，開工初期承攬商協調船運公司以包船方式將大型車輛、機具及材料運抵蘭嶼。

同時密集召開地方說明會加強溝通，化解民眾疑慮，而來自各地的承攬商施工團隊與台電同仁更是常駐工地，遠離家鄉全力趕工，每月才返家1次，提前完成這項艱鉅的任務，並達成零災害的目標。

蘭嶼無黨籍縣議員董昌華接受中央社記者電話訪問表示，感謝台電讓環島電纜地下化，且提前完工，日後東北季風或颱風減少斷電、停電之苦，因蘭嶼是海島、潮濕，日後維修還要請台電多幫忙；也希望電纜地下化能深入社區、部落。