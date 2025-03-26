快訊

獨／曾國城「被挺黃子佼」慘丟節目代言損失金額曝光 痛問：誰能還我清白？

女棋士黑嘉嘉投資圍棋教室被爆違規 新竹市府回應了

傳將宣布竹聯幫主卻未現身 「白狼」張安樂友人出面說話了

台9線拓寬 花蓮富里鄉213棵鳯凰木路樹搬新家

中央社／ 花蓮縣26日電

交通部進行省道台9線拓寬工程，花蓮富里鄉馬加祿路段213棵鳯凰木路樹去留引起關心，縱管處等相關單位合作，為200多棵鳯凰木找到新去處，以傳統迎娶儀式移植到羅山遊憩區。

富里鄉台9線沿線火紅的鳯凰花，伴隨一望無際青翠稻田景色，是許多旅人途中的美好記憶，為保留這片樹齡超過40年的鳯凰木，花東縱谷國家風景區管理處與交通部公路局蘇花公路改善工程處、農業部林業及自然保育署花蓮分署、花蓮縣富里鄉公所及富里鄉農會合作，以羅山小鎮迎娶大樹嘉年華歡樂精神，規劃「森森不息縱樹節」活動，延續路樹生命。

活動現場以民間迎娶儀式，搭配客家北管八音團，前後6輛移樹娶親車，自移植區行經富里鄉農會再到羅山遊客中心，由娶親團將象徵性的3棵鳯鳯木交由公路局蘇改處副處長曾恭慶，再交付予認養單位縱管處、富里鄉公所、富里鄉農會，大家一起種下老樹新生命。

加入路樹生命延續行動的各單位合作，經過多次現勘，敲定213棵鳯凰木的新家。縱管處長許宗民表示，為響應行政院淨零排放政策，及交通部觀光署「種樹十萬株計畫」，規劃辦理植樹活動，以ESG理念營造環境生態永續、舒適自然空間。

公路局蘇改處副處長曾恭慶表示，公路拓寬工程重視用路安全及環保生態，感謝縱管處、富里鄉公所及富里鄉農會讓鳳凰木有了新去處，這次風光迎娶儀式感動人心。

富里鄉長江東成指出，台9線馬加祿路段在每年7月，總是開滿鮮豔的鳳凰花，讓人駐足欣賞，這次迎娶活動將給予鳳凰木更舒適的生長環境，希望在大家的祝福下更加生生不息。

富里 路樹 農會

延伸閱讀

罷免查水表案花蓮民政處長交保 與父親牽手步出地院

查水表案意外揭花蓮戶政血淚史 戶所主任婚喪喜慶都要到

花蓮民政處長違反個資法交保50萬元 法院說明理由

查水表案花蓮民政處長遭聲押 綠議員：盼趕快偵結起訴

相關新聞

基隆活化空間 全民勞工總工會打造七堵南興市場4樓成職訓基地

基隆市七堵南興市場4樓原有閒置空間，水泥剝落，牆壁斑駁不堪，十分破舊，市府活化閒置空間利用，由基隆市全民勞工總工會花費百...

助台東馬偕留醫護 陳瑩協調縣府釋地建宿舍

民進黨立委陳瑩表示，邀集國產署相關單位研商，重建台東馬偕醫護宿舍有重要突破，台東縣政府同意釋出縣有土地，納入台東馬偕興建...

台東長者拼貼出精采人生故事 民眾感動：都是一部電影

花蓮縣牛犁社區交流協會自2015年開始，奔走花東縱谷間，協助社區長者創作，透過拼布重現自己的生命故事，5年來拜訪超過70...

宜蘭水資源回收中心榮獲全國「淨水永續獎」非六都唯一獲獎縣市

宜蘭地區水資源回收中心設有全國首座下水污泥碳化系統，透過碳化技術將污水污泥轉變成為輔助燃料，每年減少的碳排，相當於29座...

成立服務處引關注 劉櫂豪：充滿各種可能性好地方

退出民進黨參選立委失利的「小英基金會」副執行長劉櫂豪，將在台東成立服務處，引台東政壇關注。劉櫂豪說，就是有個地方讓大家聚...

宜蘭綠博發表定目劇「復育列車」 探索特有種生物為何不見？

即將開幕的2025宜蘭綠色博覽會今天發表定目劇「復育列車奇蹟號」，透過奇幻樂舞訴說3種台灣原生與特有種生物的保育故事，包...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。