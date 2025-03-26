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基隆推路暢專案 警騎車繞市區取締併排違停

中央社／ 基隆26日電

基隆市區道路路幅狹小，不時出現違停亂象，有別以往針對單一路段整頓，警局4月1日執行「新路暢專案」，將以專責警員騎車繞行市區，優先取締併排停車，違者開罰新台幣2400元。

基隆市警察局交通警察隊今天表示，基隆市地形多山，丘陵地面積達95%，人口主要集中在基隆港及周圍平地區域，尤以仁愛區位處市中心交通樞紐，商業與住宅密集，上下班尖峰時段車流量大，廟口商圈及火車站周邊因道路路幅狹小，且多為單行道，常因民眾占用車道違規臨停購物，造成車流壅堵引發民怨。

基隆市警察局長林信雄到任後，指示交通隊規劃「新路暢專案」，有別於以往僅針對單一路段加強整頓交通秩序，這次以仁愛區交通樞紐優先整頓，擇定忠一路、孝四路、孝三路、愛一路、仁三路、愛三路、仁二路，4月1日起，從上午8時至晚間8時，由警員以機車來回梭巡方式，針對「併排、岔路口」違規臨時停車，及行人違規加強執法。

交通隊表示，車輛違規併排臨停，車內如有人員會先予以驅離，若車內無人，將依違反「道路交通管理處罰條例」開單舉發，處汽車駕駛人2400元，以確保道路能順暢通行。

基隆港 火車站 警察

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