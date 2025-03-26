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基隆活化空間 全民勞工總工會打造七堵南興市場4樓成職訓基地

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆活化閒置空間，南興市場4樓由全民勞工總工會打造為職訓基地。圖／市府社會處提供
基隆活化閒置空間，南興市場4樓由全民勞工總工會打造為職訓基地。圖／市府社會處提供

基隆市七堵南興市場4樓原有閒置空間，水泥剝落，牆壁斑駁不堪，十分破舊，市府活化閒置空間利用，由基隆市全民勞工總工會花費百萬元資金修繕、整建空間，打造一個嶄新的勞工職業訓練與教育據點。

基隆市政府盤點閒置空間活化利用，提供七堵區南興街37號4樓由基隆市全民勞工總工會規畫及管理，打造為全新的訓練場域，提供勞工朋友優質的學習環境，強化第二專長培訓，未來到南興市場不是只有逛街買菜或者是購買民生用品。

市府社會處長楊玉欣說，總工會不但斥資百萬元資金修繕、整建空間，打造一個嶄新的勞工職業訓練與教育據點，且具有專業的師資團隊，未來將提供全新完善且舒適的學習場域，開設多樣化的職類課程回饋勞工，協助精進技能、提升職場競爭力。

楊玉欣表示，市政府將持續推動閒置空間再利用計畫，結合各界資源，創造更多便民服務的據點，讓老舊閒置空間華麗變身。

市長謝國樑說，此次利用老屋整修提出再生計畫讓空間活化。市府加強推動公有資產有效利用，嘉惠更多勞工朋友。

不少勞工朋友映，南興市場4樓長期閒置相當可惜，但基隆欠缺職訓場域，打造勞工職業訓練與教育據點對勞工朋友很有用處，尤其透過第二專長的訓練，讓勞工未來在職場將更有競爭力。

基隆 職業

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