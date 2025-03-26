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助台東馬偕留醫護 陳瑩協調縣府釋地建宿舍

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
陳瑩協調台東縣有地納宿舍基地，加速台東馬偕助醫護。圖／陳瑩辦公室提供
陳瑩協調台東縣有地納宿舍基地，加速台東馬偕助醫護。圖／陳瑩辦公室提供

民進黨立委陳瑩表示，邀集國產署相關單位研商，重建台東馬偕醫護宿舍有重要突破，台東縣政府同意釋出縣有土地，納入台東馬偕興建醫護宿舍基地，讓興建計畫腹地更完整，加快院方興建醫護宿舍速度。

陳瑩指出，台東馬偕醫護宿舍屋齡已近40年，相當老舊且不堪使用，院方擔心宿舍原地重建期間，醫護將面臨沒有宿舍可以使用的問題，屆時醫院將發生醫護留才的危機，今年二月台東馬偕院長王光德才向他她提到，院方規劃「重建醫護宿舍」卻苦無用地。

陳瑩說，因為都市計畫變更的程序，往往動輒半年以上，勢必影響興建宿舍的進度。她與綠委莊瑞雄在18日會勘時提出建議，基地旁另有一塊縣有土地，台東縣政府若可以釋出供醫院興建宿舍使用，將可提高建築基地面積，免去都市計畫變更的繁瑣程序，加速台東馬偕興建宿舍期程!

陳瑩表示，經過和台東縣政府協調後，台東縣副縣長王志輝於會議點頭支持，將提供基地旁的縣有土地，併入台東馬偕興建宿舍計畫，讓院方有足夠腹地興建宿舍的情況下，可以不需要拉高建築物，又可以加快興建宿舍的推動，而且讓新的醫護宿舍建築，更貼切台東的景觀美學。

台東 陳瑩

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