台東長者拼貼出精采人生故事 民眾感動：都是一部電影

花蓮縣牛犁社區交流協會自2015年開始，奔走花東縱谷間，協助社區長者創作，透過拼布重現自己的生命故事，5年來拜訪超過70個社區、集結1500多幅作品

拼布主要以碎布拼貼方式，協助年齡橫跨50年歲月以上的社區長者表達自我，每一幅高彩度的貼布畫，不僅是碎布的集合，背後更隱藏著創作者的回憶，包括從媳婦熬成婆的漫長歲月，以及新住民跨海來到異鄉生活的文化交融故事。

為預防及延緩長者失能，臺東縣社會處持續推動「高齡者懷舊創新提升計畫」，邀請專業講師辦理懷舊團體培訓課程，培力關懷據點及文健站照服員，接著回到站點帶領長輩創作貼布畫冊，回溯生命歷程，今年擴大辦理，共計邀請縣內30處站點共同參與，一起為促進長者健康與傳承文化而努力。

以貼布畫分享生命歷程，從記憶中拼湊出臺東的故事與歷史，每一位長輩、每一本畫冊，都是在地的文化寶藏，臺東縣社會處推動「高齡者懷舊創新提升計畫」，帶領長輩製作屬於個人獨一無二的「長者生命貼布畫冊」。

縣府社會處長陳淑蘭表示，透過懷舊的貼布畫創作，讓長輩藉由藝術訴說生命故事，今年度計畫擴大辦理，邀請15處社區照顧關懷據點、15處部落文化健康站參與，由巡迴團隊下鄉陪伴指導，期許長輩們習得這項能力後也能持續創作，甚至回家後也能帶著孫子、孩子一起創作，成為家庭的共同話題。

臺東縣自111年辦理高齡者懷舊方案，調度出長者的生命經驗、呈現地方的集體記憶，創作許多令人動容的藝術作品，期許在達成延緩失能效果的同時，也能重新建立自我價值與目標，此外，今年度課程規畫當中，特別融合長者健康整合式功能評估指標(ICOPE)，以提供更全面的健康評估與照護策略。

在照服員引導下，文健站長輩以二手衣服的碎花布進行創作，先從腳印開始，讓老人家回憶出生地及走過的足跡，接著從手的意象，讓長輩透過拼貼的畫面訴說曾經從事過的勞動工作，然後擴及印象中最深刻的族群、婚姻、文化、習俗，循序漸進，拼湊記憶中的部落故事，也可以讓長輩腦部、手關節達到運動效果。

台東縣政府透過衛福部預防失智、延緩失能的認證課程， 培訓照服員拼貼布畫收集部落故事，後續將由照服員帶領長者創作個人作品，除了將故事製成創意格拍動畫，也將碎布貼畫變成當下最流行的桌上遊戲牌卡，讓部落故事能聽、能看還能玩。