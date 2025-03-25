宜蘭水資原回收中心榮獲全國「淨水永續獎」非六都唯一獲獎縣市

宜蘭地區水資源回收中心設有全國首座下水污泥碳化系統，透過碳化技術將污水污泥轉變成為輔助燃料，每年減少的碳排，相當於29座大安森林公園減碳量。該座水資源回收中心有效營運管理，最近榮獲環境部「淨水永續獎」，在廢污水處理資源化組-下水道系統評比中，非六都唯一獲獎縣市。

環境部呼應淨零排放與資源循環，舉辦淨水永續獎鼓勵各事業對於廢水處理技術創新、節能、資源化及降低碳排放等貢獻。第二屆淨水永續獎共有15個事業單位獲獎，包括台積電及日月光等科技大廠均有獲獎，其中於廢（污）水處理資源化組-下水道系統分別由「高雄近郊污水下水道系統-鳳山溪污水處理廠」、「宜蘭地區水資源回收中心」及「國家科學及技術委員會南部科學園區管理局台南園區污水下水道系統」獲獎。

縣政府水資處表示，宜蘭地區水資源回收中心由縣府與廠商山林水環境工程股份有限公司營運管理至今，參與各項評鑑屢獲佳績，曾在110年獲得第21屆公共工程金質獎-公共設施維護管理獎佳作、112年獲全國公共污水處理廠評鑑優等、113年獲全國下水道局限空間出入坑作業評鑑特優，這次更拿下縣內首座淨水永續獎。

宜蘭地區水資源回收中心設有全國首座下水污泥碳化系統，透過碳化技術將污水污泥轉變為具熱值的輔助燃料，可降低碳排11509噸CO2e/年，相當於29座大安森林公園減碳量，節能減碳及廢棄物再利用效益，而且部分放流水做為周邊農田灌溉，水資源妥善運用的環境永續是此案亮點。