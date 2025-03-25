聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭水資原回收中心榮獲全國「淨水永續獎」非六都唯一獲獎縣市

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭地區水資源回收中心污泥碳化廠，透過碳化技術將污水污泥轉變為具熱值的輔助燃料，每年減少的碳排，相當於29座大安森林公園減碳量。圖／縣府提供
宜蘭地區水資源回收中心污泥碳化廠，透過碳化技術將污水污泥轉變為具熱值的輔助燃料，每年減少的碳排，相當於29座大安森林公園減碳量。圖／縣府提供

宜蘭地區水資源回收中心設有全國首座下水污泥碳化系統，透過碳化技術將污水污泥轉變成為輔助燃料，每年減少的碳排，相當於29座大安森林公園減碳量。該座水資源回收中心有效營運管理，最近榮獲環境部「淨水永續獎」，在廢污水處理資源化組-下水道系統評比中，非六都唯一獲獎縣市。

環境部呼應淨零排放與資源循環，舉辦淨水永續獎鼓勵各事業對於廢水處理技術創新、節能、資源化及降低碳排放等貢獻。第二屆淨水永續獎共有15個事業單位獲獎，包括台積電及日月光等科技大廠均有獲獎，其中於廢（污）水處理資源化組-下水道系統分別由「高雄近郊污水下水道系統-鳳山溪污水處理廠」、「宜蘭地區水資源回收中心」及「國家科學及技術委員會南部科學園區管理局台南園區污水下水道系統」獲獎。

縣政府水資處表示，宜蘭地區水資源回收中心由縣府與廠商山林水環境工程股份有限公司營運管理至今，參與各項評鑑屢獲佳績，曾在110年獲得第21屆公共工程金質獎-公共設施維護管理獎佳作、112年獲全國公共污水處理廠評鑑優等、113年獲全國下水道局限空間出入坑作業評鑑特優，這次更拿下縣內首座淨水永續獎。

宜蘭地區水資源回收中心設有全國首座下水污泥碳化系統，透過碳化技術將污水污泥轉變為具熱值的輔助燃料，可降低碳排11509噸CO2e/年，相當於29座大安森林公園減碳量，節能減碳及廢棄物再利用效益，而且部分放流水做為周邊農田灌溉，水資源妥善運用的環境永續是此案亮點。

縣府水利資源處表示，目前水資源回收中心正在辦理二期擴廠工程中，預計未來會把處理量能提升至45000CMD，可大幅減少生活廢污水對環境衝擊並改善水質，提升民眾生活品質。

宜蘭地區水資源回收中心營運管理績效佳，榮獲環境部「淨水永續獎」，日前由縣府水利資源處長李岳儒（左一）前往環境部領獎。圖／縣府提供
宜蘭地區水資源回收中心營運管理績效佳，榮獲環境部「淨水永續獎」，日前由縣府水利資源處長李岳儒（左一）前往環境部領獎。圖／縣府提供

水資源 污水 資源回收

延伸閱讀

宜蘭火鍋店疑食物中毒案 不適者增至82人

「涮樂和牛」宜蘭店食品中毒增至82人 衛生局：復業無時間表

宜蘭某飯店男員工闖入女裸湯區 業者致歉、解僱

誰傳給誰？涮樂和牛食物中毒驗出客人與廚師共10人感染諾羅

相關新聞

宜蘭水資原回收中心榮獲全國「淨水永續獎」非六都唯一獲獎縣市

宜蘭地區水資源回收中心設有全國首座下水污泥碳化系統，透過碳化技術將污水污泥轉變成為輔助燃料，每年減少的碳排，相當於29座...

成立服務處引關注 劉櫂豪：充滿各種可能性好地方

退出民進黨參選立委失利的「小英基金會」副執行長劉櫂豪，將在台東成立服務處，引台東政壇關注。劉櫂豪說，就是有個地方讓大家聚...

宜蘭綠博發表定目劇「復育列車」 探索特有種生物為何不見？

即將開幕的2025宜蘭綠色博覽會今天發表定目劇「復育列車奇蹟號」，透過奇幻樂舞訴說3種台灣原生與特有種生物的保育故事，包...

前立委劉櫂豪下月成立新據點 台東縣長綠營又分裂？

台東前立委劉櫂豪去年參選落敗後服務處關門，下月又將在台東縣府附近成立新據點，引發地方關注，揣測下屆台東縣長除藍綠人選外，...

參選基隆市長？議長童子瑋：做好當下

基隆市議會議長童子瑋今天接受專訪，被問及是否參選基隆市長表示，議長工作很繁重，他就是做好當下，現階段最重要責任是讓民進黨...

花蓮議會請民政處說明卻遭帶走 議員：下午會議仍召開

花蓮罷免案延燒，上月傳出連署民眾遭戶政人員「查水表」，檢調今天帶回包含民政處長明良臻等11位嫌疑人與證人。正好縣議員楊華...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。