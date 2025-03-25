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花蓮罷免立委查水表爭議延燒 與明良臻開會？戶政人員噤聲

中央社／ 花蓮縣25日電

花蓮罷免立委「查水表」爭議延燒，花蓮各鄉鎮戶政人員被詢及是否處理過罷免案查對工作，均表示依法行政；是否曾與縣府民政處長明良臻開過會卻噤聲。

針對縣府對罷免連署案戶政人員登門查訪疑義，花蓮縣議會無黨籍議員楊華美今天下午邀集民政處副處長吳俊毅、戶政科長及13鄉鎮市戶政事務所主任說明、釐清第二階段處理流程。出席人員除吳俊毅和花蓮市戶政事務所主任缺席，其餘12鄉鎮戶政人員均到場。

民進黨籍縣議員張美慧表示，2017年當時立委蕭美琴被「友傅團體」罷免一階段成功，二階未過而未成案；2020年富里鄉長被罷免成案，投票未過；2021年公投綁大選，也辦過查對作業，因此各鄉鎮戶政人員不是沒有經驗。

民政處戶政科長羅玉香澄清說，罷免案的查對工作，縣府是無角色的，是選委會的職權。新城鄉戶政事務所主任黃仁華說，過去處理過公投，但某些部分是不同的，例如是否原住民人別資格等，但都依選罷法依法行政。

各鄉鎮戶政人員口徑一致表示，2月3日收到來自縣選委會公文，要求承辦罷免案相關作業，其中不須外出實地送達查核單給民眾，只要電腦作業核對，若查對有異，在清冊中勾選，再交由縣選委會處理。

楊華美詢及「民政處長明良臻有找各位開會嗎？」12鄉鎮戶政事務所主任均噤聲，最後有人回答「司法調查中，不便說明」。

玉里鎮戶政事務所主任謝文有說，罷免第二階段作業目前未接到縣選委會正式通知，他特別強調，公務員執行公務絕對遵守行政中立，依規定辦理。

楊華美指出，希望罷免第二階段不要被操作，不要做出在全台丟臉的「查水表」事情；守護人民公民權，也要保障各公務員的未來，大家一起努力。

花蓮有民眾連署罷免提議書後，2月間爆出遭自稱花蓮市戶政事務所人員登門按門鈴，引發「查水表」爭議。花蓮地檢署今天指揮花蓮縣調查站搜索民政處，帶回嫌疑人及證人共11名。民政處長明良臻疑涉違選罷法及個人資料保護法遭檢調約談。

主任 罷免 花蓮

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