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誰傳給誰？涮樂和牛食物中毒驗出客人與廚師共10人感染諾羅

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
馬辣國際餐飲集團旗下「涮樂和牛」鍋物爆發食物中毒案，總共通報63人，今天公布驗出5名消費者、5名廚師感染諾羅病毒。圖／衛生局提供
馬辣國際餐飲集團旗下「涮樂和牛」鍋物爆發食物中毒案，總共通報63人，今天公布驗出5名消費者、5名廚師感染諾羅病毒。圖／衛生局提供

馬辣國際餐飲集團旗下「涮樂和牛」鍋物在宜蘭試營運就爆發食物中毒，人數多達63人，疾管署今天公布採檢的17個人體檢體，其中5名消費者、5名廚師檢出諾羅病毒。縣衛生局表示，環境、食物檢體與流行病學調查尚未出爐，待釐清因果關係後若確認業者責任，依規定開罰。

店家有10名員工的檢體被送驗，檢出諾羅病毒5名廚師分別是3名內場、2名外場，都沒有發病症狀，5名消費者是有發病被採檢送驗。縣衛生局表示，雖然驗出人體糞便檢體與諾羅病毒有關，但究竟是消費者傳染給廚師？還是廚師傳染給消費者？還須進一步查驗病毒株是否相同、發生時間序等因果關係。

目前還有環境、食物等檢體由衛福部食品藥物管理署與縣府持續檢驗，流行病學調查也進行中。縣衛生局表示，等一切結果調查出爐後追究責任，毋枉毋縱，若真的是業者責任，可依食品安全衛生管理法開罰6萬元至2億元。

這家標榜和牛的涮樂吃到飽火鍋店屬於馬辣國際餐飲集團，插旗宜蘭羅東店於3月15日試營運，18日與19日就陸續傳出消費者出現上吐下瀉及發燒等情況。衛生局統計截至3月21日，「涮樂和牛」食物中毒通報累計發病高達63人，其中33人就醫，症狀治療返家未住院。

發病個案用餐時間大約都在15至16日，因通報人數愈來愈多，是宜蘭縣今年第一起大型疑似食品中毒案。衛生局成立專案團隊前往餐飲場所調查採集檢體，並向疾管署申請支援流行病學調查，進行相關問卷及研判，19日至20日採集員工10人及發病個案5人的糞便送疾管署檢驗，今天公布5例個案、5名廚師檢出諾羅病毒。

馬辣國際餐飲集團旗下「涮樂和牛」鍋物爆發食物中毒案，總共通報63人，今天公布驗出5名消費者、5名廚師感染諾羅病毒。圖／衛生局提供
馬辣國際餐飲集團旗下「涮樂和牛」鍋物爆發食物中毒案，總共通報63人，今天公布驗出5名消費者、5名廚師感染諾羅病毒。圖／衛生局提供
馬辣國際餐飲集團旗下「涮樂和牛」鍋物爆發食物中毒案，總共通報63人，今天公布驗出5名消費者、5名廚師感染諾羅病毒。圖／衛生局提供
馬辣國際餐飲集團旗下「涮樂和牛」鍋物爆發食物中毒案，總共通報63人，今天公布驗出5名消費者、5名廚師感染諾羅病毒。圖／衛生局提供

消費者 衛生局 諾羅病毒

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