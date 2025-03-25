宜蘭綠博發表定目劇「復育列車」 探索特有種生物為何不見？

即將開幕的2025宜蘭綠色博覽會今天發表定目劇「復育列車奇蹟號」，透過奇幻樂舞訴說3種台灣原生與特有種生物的保育故事，包括瀕臨滅絕的青鱂魚、青毛蟹及宜蘭水蓑衣，在44天的綠博期間每天上下午各演一場，帶領大家思考自然和諧的重要，體會生物多樣性保育與環境共榮的價值。

今年綠博迎賓大門共有10種台灣原生與特有種生物，以可愛的綠雕樣貌呈現，包括宜蘭水蓑衣、宜蘭天南星、五色鳥、台灣野山羊（長鬃山羊）、青鱂魚、青毛蟹、黃腹細蟌、山椒魚、棲蘭姬春蟬、橙腹樹蛙，喚醒大家愛護，主辦單位挑選其中3樣珍貴生物做為定目劇主角。

「夢幻島旅行團-復育列車奇蹟號」是由一位風趣幽默的列車長帶領觀眾窺探「遭到外來種入侵險至滅絕的青鱂魚」、「過度捕撈與溪流破壞導致數量銳減的青毛蟹」、「生育地被建設開發而瀕臨消失的珍稀水生植物宜蘭水蓑衣」共3種生態故事。

全劇融合戲劇、音樂、舞蹈與視覺藝術，邀請宜蘭優質表演藝術團隊當代樂坊監製，橫跨影視、劇場、音樂的才子徐灏翔擔任總導演，擅長描寫有趣而動人故事的編劇蔡得豪、細膩視覺的動畫設計邱煥升、交織戲劇與流行的音樂人鄭兆恩、巧手魔術服裝設計師林俞伶、賦予作品靈動魅力的舞蹈設計林恩如等創作。

當代樂坊團長李建興表示，以上超強陣容組合的優秀藝術家，大家認同綠博理念，共同打造這場視覺與聽覺兼具的奇幻旅程，期待觸動人類省思的親子互動劇目。

代理縣長林茂盛表示，綠博作為年度宜蘭春季旗艦活動，夢幻舞台每天上午10時30分及下午1時30分各上演一場定目劇《復育列車奇蹟號》，下午2時30分《艾蓮娜的夢幻奇遇》；園區還有2套失落的神器與女巫的復仇實境解謎，17個寓教於樂的永續共融展區，21座零電低碳遊戲設施，千場DIY手作體驗課程，許多創新的永續行動，歡迎共襄盛舉。