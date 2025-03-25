前立委劉櫂豪下月成立新據點 台東縣長綠營又分裂？

台東前立委劉櫂豪去年參選落敗後服務處關門，下月又將在台東縣府附近成立新據點，引發地方關注，揣測下屆台東縣長除藍綠人選外，劉櫂豪可能不缺席。劉表示，新據點的名稱還在思考中，出發點是為提供據點給鄉親好朋友交換意見，大家找他比較方便，現階段還沒想太多。

前民進黨立委劉櫂豪曾擔任3屆立委，本屆立委選舉黨內初選落敗，民進黨提名賴坤成，劉因此退黨參選。在綠營分裂下，國民黨黃建賓當選，不過近日黃建賓面臨罷免危機，連署已經進入第二階段。

2026縣長選舉即將到來，民進黨立委陳瑩及國民黨議長吳秀華均表態參戰，劉櫂豪動態攸關綠營能否整合成功，一直很受地方關注。近日劉在臉書張貼新服務處裝潢影片，引起地方討論，不少人揣測，此舉可能跟備戰立委補選或明年縣長選舉有關。

劉櫂豪證實，即將在台東市更生路12號設據點，目前還在裝潢，預計4月初會開幕，不過名稱還沒確定。