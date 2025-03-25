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清明祭祖 台東推以功代金、紙錢集中燃燒送好禮

中央社／ 台東縣25日電

台東縣政府表示，清明節傳統祭祖，為減少焚燒紙錢對空氣影響，除鼓勵「以功代金」把買紙錢費用改幫社福團體外，也提供集中燃燒祭祖紙錢贈送羅漢松栽種活動。

台東縣政府環保局空氣噪音防制科長李菊芬今天告訴中央社記者，環保局推動環保祭祖，包括紙錢集中燃燒及「以功代金」活動。

紙錢集中燃燒部分，李菊芬指出，將在台東市、卑南鄉、東河鄉、太麻里鄉及關山鎮等鄉鎮市辦理12場次服務，鼓勵追思祭祖民眾可將欲自行火化紙錢帶至「紙錢集中處」進行收集，並由環保局提供的紙錢專用車統一載運至台東焚化廠專用爐煉化，以降低空氣污染。

李菊芬表示，29、30日在台東市集中燒活動，提供300株羅漢松樹苗，鼓勵民眾可將火化紙錢轉交紙錢集中處並填寫問卷，即可兌換羅漢松1株。羅漢松四季常青有旺宅益主及平安吉祥之意，鼓勵民眾能採取更環保的祭祖方式，減燒紙錢及以虔誠的心取代焚燒，讓祭祖文化與環境保護並行。

「以功代金」方面，李菊芬指出，可於4大超商電子事務機平台選擇「以功代金」後，將原本購買紙錢的費用拿來幫助社福團體，實踐化小愛為大愛的理念，同時將功德迴向先人，一舉兩得。

中央社 台東 環保局

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