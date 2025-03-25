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清明連假 台東主要聯外道台9和台11線交管

中央社／ 台東縣25日電

清明節連續假期，為維持返鄉祭祖和到台東遊客交通順暢，台東縣警方在台東主要聯外道路台9線和台11線，及主要風景區實施交管。

台東縣警察局交通隊今天發布新聞稿表示，清明節連假自4月3日起至4月6日止，因應國人慎終追遠民俗，預計各地將湧現大量掃墓、返鄉及旅遊人潮，內政部警政署已通令各地警察機關加強整備，為維護道路順暢與行車安全。

台東縣警察局對縣內公墓、生命紀念園區及易壅塞景點如台9線的多良火車站、初鹿牧場、伯朗大道及台11線的三仙台風景區等，強化周邊道路停車管理、出入口管制措施。已促請各機關增設替代道路指示牌、運用CMS資訊可變標誌推播宣導疏導管制措施。

交通隊表示，預估4月3日為返鄉及旅遊高峰，4月5日為收假高峰，將規劃警力加強沿線交通疏導，其中車多時，於台9線394.8公里處，因南下2線車道縮減為1線車道，將部署警力負責車道輪放管制，協助疏導車輛行進。

另外於台9線北上車輛於金崙大橋禁止左轉，金崙社區所有車輛於管制時段禁止於北端通行 （客運除外），一律由阡仔崙橋南下至南端出口再行北上或南下。

交通隊隊長吳昇忠表示，民眾可多加利用「台東即時交通資訊網」，及收聽警廣路況報導頻道FM94.3，掌握最新交通資訊及路況，避開壅塞路段與時段，並呼籲用路人切勿酒後駕車、疲勞駕駛，隨時注意車前狀態及保持行車安全間距，以保障行車安全。

台東 警察 車道

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