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花蓮議會請民政處說明卻遭帶走 議員：下午會議仍召開

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
大罷免引發案外案，花蓮在2月初傳出戶政人員登門拜訪「查水表」，花蓮縣政府民政處長明良臻今天被檢調帶回調查。記者王思慧／攝影
大罷免引發案外案，花蓮在2月初傳出戶政人員登門拜訪「查水表」，花蓮縣政府民政處長明良臻今天被檢調帶回調查。記者王思慧／攝影

花蓮罷免案延燒，上月傳出連署民眾遭戶政人員「查水表」，檢調今天帶回包含民政處長明良臻等11位嫌疑人與證人。正好縣議員楊華美今天下午2時邀民政處副處長、13鄉鎮市戶政事務所主任等人到議會開會說明戶政人員「查水表」事件，楊華美表示，會議仍會召開，要讓民眾知道消息，阻止查水表行為。

無黨籍縣議員楊華美表示，在2月5日發生查水表事件，當下接獲民眾檢舉，並與立委沈伯洋聯繫，希望沈委員能協助花蓮，是否能在民政處或戶政事務所進行錄影設備蒐集，還有調查所有文件，當時有很多檢舉訊息，包括複印、恐嚇威脅或想達到某些目的地的話語，希望能進一步追查。

楊華美指出，查水表事件造成民眾恐懼，為要免除人民恐懼，自己的做法是要闢謠、要求法律行動，要封鎖影像與查辦公室等，對於檢調的作為樂見其成，讓人民知道有人在管這件事。

楊說，查水表事件之前都有給縣府很多機會澄清，但都沒有答案，今天才會邀請13鄉鎮戶政事務所說明，沒想到在下午會議前，檢調就有行動，也是迎來好消息，不過下午會議仍會召開，要讓消息給更多民眾知道，連署是人民權利，不應有任何恐嚇威脅的行為與風聲，阻止查水表行為。

國民黨籍縣議員林玉芬對於縣府被搜索感到很驚訝，她說，雖然尊重司法調查，但司法對於藍綠應該要公平，「小案大辦，大案就不辦」，讓大眾觀感不佳，有多少其他的案子要釐清似乎都沒有動作，現在人民對於司法已經沒有信賴感，「擔心哪一天自己也會被帶走」，是不是恫嚇人民？感覺是要大家噤聲。

花蓮縣議員楊華美與張美慧上月25日召開記者會，指縣府民政處長明良臻疑似授意戶政親訪問個資。本報資料照片
花蓮縣議員楊華美與張美慧上月25日召開記者會，指縣府民政處長明良臻疑似授意戶政親訪問個資。本報資料照片
檢調今天帶回包含民政處長明良臻等11位嫌疑人與證人，正好縣議員楊華美今天下午邀民政處副處長、13鄉鎮市戶政事務所主任等人到議會開會說明戶政人員「查水表」事件，她表示，會議仍會召開。記者王思慧／攝影
檢調今天帶回包含民政處長明良臻等11位嫌疑人與證人，正好縣議員楊華美今天下午邀民政處副處長、13鄉鎮市戶政事務所主任等人到議會開會說明戶政人員「查水表」事件，她表示，會議仍會召開。記者王思慧／攝影

司法 花蓮 議員

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