花蓮議會請民政處說明卻遭帶走 議員：下午會議仍召開

花蓮罷免案延燒，上月傳出連署民眾遭戶政人員「查水表」，檢調今天帶回包含民政處長明良臻等11位嫌疑人與證人。正好縣議員楊華美今天下午2時邀民政處副處長、13鄉鎮市戶政事務所主任等人到議會開會說明戶政人員「查水表」事件，楊華美表示，會議仍會召開，要讓民眾知道消息，阻止查水表行為。

無黨籍縣議員楊華美表示，在2月5日發生查水表事件，當下接獲民眾檢舉，並與立委沈伯洋聯繫，希望沈委員能協助花蓮，是否能在民政處或戶政事務所進行錄影設備蒐集，還有調查所有文件，當時有很多檢舉訊息，包括複印、恐嚇威脅或想達到某些目的地的話語，希望能進一步追查。

楊華美指出，查水表事件造成民眾恐懼，為要免除人民恐懼，自己的做法是要闢謠、要求法律行動，要封鎖影像與查辦公室等，對於檢調的作為樂見其成，讓人民知道有人在管這件事。

楊說，查水表事件之前都有給縣府很多機會澄清，但都沒有答案，今天才會邀請13鄉鎮戶政事務所說明，沒想到在下午會議前，檢調就有行動，也是迎來好消息，不過下午會議仍會召開，要讓消息給更多民眾知道，連署是人民權利，不應有任何恐嚇威脅的行為與風聲，阻止查水表行為。