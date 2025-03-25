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八斗子居民午夜被吵醒 海科館警報器啟動大響廣播避難

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
國立海科館區域探索館今天凌晨發生火災警報聲，不少居民被吵醒。警、消到場確認無災害，館方研判是醉漢按下警報器引發虛驚。記者邱瑞杰／翻攝
國立海科館區域探索館今天凌晨發生火災警報聲，不少居民被吵醒。警、消到場確認無災害，館方研判是醉漢按下警報器引發虛驚。記者邱瑞杰／翻攝

國立海科館區域探索館的火災警報器，今天凌晨啟動，附近不少民眾在睡夢中，被警報聲和提醒避難廣播聲音吵醒。警、消到場查看，發現並未發生火災。館方研判是醉漢或街友，按下警報器引發虛驚。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天凌晨接獲報案，區域探索館發生火警，派遣人車到場，看到火災警報器鳴動，但巡視查看並無災害發生。檢視區域探索館1樓的警報器，研判手動發信機被「誤觸」，將按鈕復歸原位，解除警報。

海科館工務機電組主任林谷屏說，中控室今天凌晨0時58分接到民眾反映，區域探索館火災警報大響，馬上打119報案，並指派物業管理公司駐守人員查看，發現並無火警發生。依訪查的資訊，研判是醉漢或街友按下警報器，並對造成附近居民帶來困擾表達歉意。

八斗子地區午夜時分傳出警報聲，並廣播「1樓發生火災，請依避難指示，往安全門疏散」，引起民眾討論。

基隆市前市長林右昌的妹妹林宛姿也住八斗子地區，她在臉書貼文說，這是第2次了，上次她也有聽到，事後問別人，對方說沒聽到。今天又聽到警報聲，所以有錄音，「我不是幻聽」。

國立海科館區域探索館今天凌晨發生火災警報聲，不少居民被吵醒。警、消到場確認無災害，館方研判是醉漢按下警報器引發虛驚。記者邱瑞杰／翻攝
國立海科館區域探索館今天凌晨發生火災警報聲，不少居民被吵醒。警、消到場確認無災害，館方研判是醉漢按下警報器引發虛驚。記者邱瑞杰／翻攝
國立海科館區域探索館今天凌晨發生火災警報聲，不少居民被吵醒。警、消到場確認無災害，館方研判是醉漢按下警報器引發虛驚。記者邱瑞杰／翻攝
國立海科館區域探索館今天凌晨發生火災警報聲，不少居民被吵醒。警、消到場確認無災害，館方研判是醉漢按下警報器引發虛驚。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 火災 警報

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