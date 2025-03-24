謝國樑會見今年基隆市優秀青年代表 鼓勵參與公共事務

基隆市長謝國樑今天在市府會見今年基隆市優秀青年及青年志工成員，對在地就學、運動體育、青年議題、城市發展建設等面向交換意見，謝國樑回應青年朋友們的提問，並鼓勵年輕世代積極參與公共事務。

基隆市今年青年節籌備委員會主席彭柏豪等人今天下午到市府，與謝國樑座談。優秀青年代表來自不同領域，包含基隆長庚醫院外傷中心副主任王思翰王思翰、孝忠里長林崇道、國立台灣海洋大學副教授嚴佳代、基隆憲兵隊上士林泓諭、基隆女中跆拳道世錦賽金牌選手林侑萱、基隆商工全國技能競賽機器人組特優選手歐陽聖與林柏翰、二信高中全國美術比賽特優獎得主林子芸，八斗高中及2024亞洲啦啦隊錦標賽雙人組金牌選手彭怡甄與熊沛柔。

彭柏豪表示，基隆在地青年3月間辦理淨灘、公益捐血及表揚大會等活動，不僅促進聯合國永續發展目標（SDGs），也凝聚基隆青年的力量，讓更多年輕人關心家鄉，透過實際行動，展現「夢想織成、青春啟程」精神，在推動社會發展扮演積極角色。

王思翰說，能夠獲選優秀青年是他的榮譽，期許未來能在推動基隆市特種搜救隊的計畫中發揮更大影響力，協助促進青年公共參與，讓更多年輕人投入公益與社會服務。林崇道具山地原住民身分，期盼市府提供更多的資源與支持，促進原住民在基隆的職場發展與生活品質提升。

出席代表座談時踴躍發言，分享學習與生活中的觀察與挑戰，展現對地方發展的高度關注與參與熱忱。謝國樑鼓勵年輕世代積極參與公共事務，他說，市府將持續強化與青年的對話機制，並致力推動各項青年政策，確保年輕人的需求得到充分重視與支持。