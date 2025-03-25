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冬山河開放水域遊憩獲共識 部分河道供選手練習

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

宜蘭縣府去年10月預公告，將開放冬山河水域從事遊憩活動，但冬山河是輕艇、西式划舟等主要練習場，四大水上運動委員會要求玩家與選手河域應區隔，以免碰撞危險。昨天達成共識，約2公里河道給選手練習，近日確定時段區域，4月底公告。

水上遊憩玩家、開放水域聯盟理事長李元治說，河流屬全民公共財，希望冬山河上游到下游全線暢通，且從事遊憩活動不用採申請制，通常道路都有行人專用道、慢車道，針對冬山河比較有可能從事水上運動的河道，可比照開放靠河邊的「慢水道」，讓玩家的獨木舟、立槳使用，減少紛爭。

開放水域聯盟對開放冬山河水域遊憩活動已陳抗多年，多年來訴求全面開放，縣府去年預公告後，接獲四大水上運動委員會提出不同意見，要求兼顧水上運動選手使用河域安全，雙方當時未有共識，以致縣府未正式公告。

縣府工商旅遊處上周五通知相關單位昨開會討論達成4點共識，四大委員會原主張選手使用的河道長度3、4公里，經不斷協調退縮，最後達成在高速公路橋往下游，直至水上運動訓練中心之間，約2公里河道給選手練習，在沒有比賽時段，讓出右側約10公尺河道給遊憩玩家使用。

獨木舟 運動 陳抗

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