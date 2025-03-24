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愛將赴台中任新職...謝國樑感謝林鼎超貢獻 祝福鵬程萬里

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市產業發展處長林鼎超（左三）將接任中市府研考會主委，圖為林與藝人沈文程（左二）宣傳磯釣比賽。本報資料照片
基隆市產業發展處長林鼎超（左三）將接任中市府研考會主委，圖為林與藝人沈文程（左二）宣傳磯釣比賽。本報資料照片

基隆市政府產業發展處長林鼎超今天結束公職生涯，並將接任台中市政府研考會主委。基隆市長謝國樑說，林鼎超勇於任事，做出的成績有目共睹，感謝他對基隆的付出，祝福他鵬程萬里。

林鼎超今天下班後在臉書粉絲頁貼出名為「離港，不離別」的文章，表示將結束在基隆工作的813個日子。他感謝市長謝國樑，在他兩年多前陷入低潮時，提供舞台給他，讓他有機會為民服務，臨別的遺憾是無法繼續催生碧砂遊艇碼頭

台中市政府今天也發布局處首長任命資訊，地政局長由曾國鈞回任，並延攬林鼎超出任研究發展考核委員會主委。中市府指這是「老幹新枝」人事布局，兼顧傳承與創新，穩健推動台中市政。

謝國樑說，他和市府同仁都非常肯定林鼎超，在基市府服務期間積極有為，勇於任事，推動碧砂遊艇碼頭招標、潮境保育區2.0、成立青年事務委員會等工作，都展現重大政績，成果有目共睹。林鼎超轉往中市府任公職，他內心不捨，但仍祝福林鼎超鵬程萬里，感謝林對基隆的貢獻與付出。

林鼎超在臉書貼文中細數任內作為，表示要感謝產發處所有同仁努力下，讓國際廠商看見基隆潛力，願意來產發處投標。推動多項青年政策，讓基隆的青年也能享受與直轄市一樣的待遇。

延宕多年的富貴市場、信義市場，在他任內準備拆建迎來新生，產發處同仁也完成潮境保育區2.0修正版，讓子孫都能看見基隆的美好。碧砂遊艇碼頭啟動招標，沉寂多年的東北角觀光將迎來曙光。心中最大的遺憾，也是無法繼續催生碧砂遊艇碼頭，見證碧砂碼頭重現風華。

基隆市產業發展處長林鼎超（左二）將接任中市府研考會主委，圖為林與市長謝國樑（左三）出席山藥大餐活動。圖／基市府提供
基隆市產業發展處長林鼎超（左二）將接任中市府研考會主委，圖為林與市長謝國樑（左三）出席山藥大餐活動。圖／基市府提供

林鼎超 碼頭

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