2025全原運感動落幕 台東代表隊奪25面金牌

全國原住民運動會今天落幕，田徑400公尺跨欄羅佩琳、青少年男子組800公尺仁喬恩、青少年女子組200公尺郭晨瑄，以及槌球、傳統射箭及5人制足球等8項目奪金，此次共獲25面金牌，團體總錦標居全國第8名。

教育處指出，仁喬恩、郭晨瑄兩位選手在田徑賽個人項目奪金，還聯手其他隊友獲得青少年組4×400公尺男女混合接力金牌。槌球項目之中，江小龍在公開男子組單人賽獲得7連霸，刷新大會紀錄；5人制足球奪下2金、槌球項目也有4金，江小龍、胡玉蘭再次曩括男女組個人賽雙料冠軍。

除田徑賽表現優異外，「舉重女神」郭婞淳參加舉重公開女子59公斤量級，以抓舉85公斤、挺舉105公斤、總和190公斤摘金，輕鬆連霸。傳統鋸木項目公開男女混合組，以10分26秒53成績勇奪冠軍，挑戰2連霸成功。