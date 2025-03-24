林鼎超告別基隆公職 感謝低潮時謝國樑給為民服務舞台

基隆市政府產業發展處長林鼎超今天下班後，在臉書貼出「離港，不離別」文章，表示將結束在基隆工作的813個日子。他感謝市長謝國樑，在他兩年多前陷入低潮時，提供舞台給他，讓他有機會為民服務，臨別的遺憾是無法繼續催生碧砂遊艇碼頭。

謝國樑2022年入主市府，延攬林鼎超出任產業發展處長，借重他的長才推動基隆各項產業發展。林鼎超今天說，感謝謝國樑在他人生最低潮時，願意提供一個舞台，讓他有機會為民眾服務。

林鼎超說，聚散有時，緣起不滅，2025年3月24日是他在基隆市政府產業發展處，工作的最後一天。在基隆的813個日子，他始終把每一天都當成任期的最後一天。

林鼎超除了特別感謝謝國樑和產發處同仁全力以赴，也「點名」感謝副市長邱佩琳、市府秘書長方定安及市府所有同仁、議長童子瑋、副議長楊秀玉及所有議員，也謝謝產發處同仁及所有曾經合作過的夥伴。

林細數任內作為，表示要感謝產發處所有同仁努力下，讓國際廠商看見基隆潛力，願意來產發處投標。推動多項青年政策，讓基隆的青年也能享受與直轄市一樣的待遇。延宕多年的富貴市場、信義市場，準備拆建迎來新生。

林還說，在產發處同仁努力下，完成潮境保育區V2.0修正版，讓子孫都能看見基隆的美好。碧砂遊艇碼頭啟動招標，沉寂多年的東北角觀光將迎來曙光。只是心中最大的遺憾，也是無法繼續催生碧砂遊艇碼頭，見證碧砂碼頭重現風華。

林鼎超在臉書貼文表示，如果有人問他為基隆留下些什麼？他的答案應該是「火種」，希望產發處優秀又有衝勁的同仁們，能化身這座城市的火種，點燃熱情，讓產發處再創高峰，讓更多人認識基隆的美以及基隆的好。文末註記「後會有期、謝謝基隆」8個字。