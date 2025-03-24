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解決宜蘭冬山河水域活動衝突 將劃設「慢水道」

中央社／ 宜蘭24日電

宜蘭冬山河因有龍舟等訓練或比賽，不時與其他水上遊憩活動發生衝突，縣府今天開會後決議，高速公路橋往下游至水上運動訓練中心間，距右岸10公尺內劃設「慢水道」，開放水域遊憩活動。

宜蘭縣政府今天與相關單位召開冬山河水域遊憩活動預告公告後討論會，縣府在提案中提及海洋大學建議，冬山河茄苳橋至五結防潮閘門河段為水上運動訓練區域，其中「茄苳橋至傳藝橋河段」訓練頻繁，且西式划船、龍舟等速度快，建議採「申請制」，應於活動10日前向縣府申請，通過後，才可從事水域遊憩活動。

不過，台灣開放水域聯盟理事長李元治反對「申請制」，他舉例，道路有公車、轎車、腳踏車、行人等用路人，可以規劃不同用路人動線，只要建立起規則，就能避免碰撞且互不受干擾，河道也是如此，建議縣府在冬山河右岸開放「慢水道」，提供例如SUP、獨木舟使用；而需要速度較快的水上活動，例如西式划船、龍舟，則可使用「快車道」中間水道。

經討論過達成共識，冬山河主河道於高速公路橋往下游一定範圍與水上運動訓練中心之間，距右岸10公尺範圍內，除水上運動比賽外，開放水域遊憩活動。

至於高速公路橋往下游「一定範圍」定義，則請工商旅遊處、海洋大學、冬山河周邊相關協會及教育處、龍舟等4大水上運動委員會，於1週內現勘確認後，列入正式公告。

決議並由水上運動4大委員會，確認於水上運動比賽及練習訓練時間之外，得以全河道開放水域遊憩活動時間，交由工商旅遊處定期另行公告，並請工旅處依結論，彙整預告公告其他預定開放水域遊憩活動範圍及內容，一併於4月底前，完成冬山河水域遊憩活動正式公告。

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